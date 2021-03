Taximetristul erou din Cluj, care a salvat o femeie căreia i se făcuse rău. A dus-o la spital în timp record

Cursă contracronometru pentru un tânăr taximetrist din Cluj-Napoca, care a devenit eroul unei femei ce se simţea rău și dorea să ajungă urgent la spital.

Ea chemase un taxi, pentru că avea palpitații la inimă și se temea de un posibil preinfarct. Imediat, taximetristul a pornit în cea mai mare viteză către spital.

A avut susținere şi din partea polițiștilor, care au pornit girofarul, ajutând taxiul să se strecoare în trafic.

Alexandru Bokor este numele tânărului. El este de profesie bucătar dar, odată cu venirea pandemiei, s-a reprofilat spre taximetrie.

O obişnuită tură de noapte, ce se anunţa liniştită, s-a transformat într-o cursă contracronometru, după ce clienta pe care o luase i-a spus că vrea să ajungă urgent la spital.

Alexandru Bokor, taximetrist: "Mi-a spus că are simptome specifice unui preinfarct și atunci instant m-am activat. Am acţionat ca şi când ar fi cineva din familia mea, am acţionat ca şi la o persoană pe care aş fi cunoscut-o, deşi n-am cunoscut-o, era o clientă. Pur şi simplu am vrut să fac un bine. Nu am mai stat pe gânduri, pur şi simplu am acţionat instinctiv, m-am pus pe modul ambulanță, gen avarii, tot tot tot tacâmul şi am încercat să ajung cât de repede am putut. "

Pentru tânărul taximetrist, a urmat o cursă ca în filme, în care trebuia să străbată mai bine de jumătate de oraş, pentru că spitalul se afla la 10 kilometri depărtare.

În drum spre urgențe, bărbatul a întâlnit un echipaj de poliție. A explicat situația și a cerut ajutor. Agenţii au pornit toate semnalele acustice și luminoase, ca să-i ofere taximetristului prioritate în trafic.

ag.principal Cătălin Mureşan: "Cu coada ochiului m-am uitat la acea doamnă, am văzut că într-adevăr cele spuse de conducătorul taxi se confirmă şi nu am mai stat pe gânduri, am plecat direct cu el. I-am spus să ţină aproape. Sunt multe situaţii în care cetăţenii ne cer ajutorul, pentru diferite spețe, noi suntem aici pentru ei, pentru a-i ajuta, a-i îndruma.”

Din fericire, totul s-a terminat cu bine. Femeia a primit primul ajutor, iar apoi a fost externată.

Andreea Vişan, purt.cuv. IPJ CJ: "Spiritul civic manifestat ne oferă oportunitatea de a-i adresa mulţumiri conducătorului auto şi de a ne reaminti importanta parteneriatului politie-comunitate."

Pentru taximetrist nu a fost prima cursă de acest fel. În urmă cu ceva timp, a dus la spital o clientă care intrase în travaliu.