Un militar are nevoie urgentă de 50.000 de euro pentru o operație delicată. Are planuri să își vândă casa

Un militar din judeţul Cluj duce o luptă contracronometru - trebuie să ajungă la o clinică din Moscova, pentru o operație delicată. Salvarea vieţii lui depinde însă de suma de 50.000 de euro, de care nu dispune în prezent.

Bărbatul de 36 de ani și-a scos casa la vânzare. S-a mutat cu soția și fetița lor în chirie, sperând să strângă banii până luna viitoare, când este programată intervenția.

Radu Nicoară a primit vestea că suferă de o boală autoimună acum şase ani. În acel moment, medicii nu îi mai dădeau mult. A reușit să lupte totuși cu boala, dar suferinţa e tot mai mare. Pe zi ce trece, riscurile cresc.

Radu Nicoară, militar: “Mi s-a zis că în doi ani orbesc, paralizez sau mor. Asta mi s-a zis atunci. Am rămas şocat, vă daţi seama. Am început să mă interesez de boală, de tratamente. Am ajuns la un tratament care mi s-a prescris aici în România. Pentru mine nu a funcţionat, corpul meu reactiona altfel al el. Am renunţat după 8 luni de zile. În schimb, îmi slăbeşte vederea, nu mai pot să focalizez.”

După nenumărate vizite la medici şi tratamente care nu au funcţionat, Radu a mai primit o şansă - un transplant de celule stem în Rusia, însă costurile ajung la 50.000i de euro. Cu ajutorul familiei, al rudelor şi prietenilor, până acum a reuşit să adune 11.000. În mai puţin de o lună, militarul trebuie să plătească operaţia şi să îşi asigure transportul şi cazarea în Moscova.

Radu Nicoară, militar: “Am o programare pe data de 13 aprilie în Moscova, la un spital renumit pentru astfel de proceduri. Aş vrea să reuşesc să merg acuma, de la început. Să nu mai stau, pentru că la mine este tot timpul cu risc, s-ar putea ca mâine dimineaţă să mă trezesc paralizat.”

Fetiţa sa, Amelia şi soţia îi sunt alături.

Cerasela Nicoară, soția: “Nu se poate exprima în cuvinte. Este foarte dureros, pentru că în orice moment stai să te gândeşti dacă se întâmplă ceva. Dacă are din nou un puseu sau un alt simptom care să îi agraveze boala. Încercăm să ne menţinem viaţa pe care o aveam înainte pe cât se poate de normal, în limitele în care el este în regulă, cât se simte de bine. Ne dăm unul celuilalt curaj, trebuie să fim puternici.”

Orice ajutor este binevenit. Cei care vor să îl ajute pe Radu pot dona în aceste două conturi:

LEI: RO33BTRLRONCRT00H4017702

EURO: RO33BTRL01304201H40177XX