Tânărul de 21 de ani, care în urma unui accident înfiorător din zona Aero-clubului din Târgu Mureș a ajuns marți în comă la spital, se află în continuare în stare gravă și are nevoie de operație.

Vestea i-a mobilizat pe mai mulți prieteni și colegi care au donat sânge, pentru a fi alături de familie. Tânărul urma cursurile pentru obținerea licenței de parașutist și s-a prăbușit de la peste o mie de metri. Atât parașuta principală, cât și cea de rezevă s-au încurcat și nu s-au mai deschis.

Mai mulți oameni au văzut îngroziți cum băiatul de 21 ani se prăbușește, în gol. În tot acest timp, parașuta principală și pe cea de rezervă s-au încurcat între ele. Tânărul a căzut, practic, fără nicio protecție câteva sute de metri.

Tânărul de 21 ani este în comă la spitalul județean din Târgu Mureș. Era elev la Aeroclubul din localitate și voia să obțină licența de parașutist. Pentru el, acesta a fost al 17-lea salt.

Radu Arhip, UPU Mureș: „A fost intubat, comă indusă medicamentos, se află în curs de investigații în camera de reanimare.”

Miercuri, mai mulți prieteni ai tânărului au mers să doneze sânge. Deși starea acestuia este în continuare gravă, medicii speră ca evoluția să le permită în cât mai scurt timp să îl opereze și au anunțat că au nevoie urgent de rezerve de sânge.

Prieten: „În aceste momente este important să ajutăm fiecare cum putem, e un lucru esențial. Am fost coleg de handbal cu el, am fost colegi de cameră. Era foarte pasionat de sport îi plăcea să călătorească mult, era plin de viață tot timpul, fericit, cu glumele la el. Când am auzit, nu îmi venea să cred că se poate întâmpla așa ceva.”

Donator: „Un băiat extraodrinar, dintr-o familie extraordinară. Am venit să fi primul aici, ne pare rău, dar să sperăm că are șanse la viață.”

Marinela Lazăr, Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Mureș: „Tragedia nu i-a lăsat indiferenți pe cei care au venit astăzi și consideră că pot să salveze.”

În avionul din care a sărit tânărul, s-au aflat alți zece elevi parașutiști. Au sărit din aeronavă în serii de câte patru. Inspectorii Autorității de Investigație și Analiză pentru Siguranța Aviației civile urmează să cerceteze cauzele care au dus la acest accident înfiorător.

Radu Adrian Crăciun, parașutist veteran Aeroclub România: „Se poate întâmpla că parașuta principală să nu se deschidă din cauza unor curenți de aer, unei greșeli de pliaj și atunci începe să fâlfâie sau se deschide parțial. Modalitatea clasică este dezlegarea sau desprinderea parașutei principale și deschiderea parașutei de siguranță. Dacă nu se face acest lucru, există riscul ca parașuta de siguranță să se înfășoare în jurul parașutei principale.”

Până se va termina ancheta în acest caz, conducerea Aeroclubului României a dispus oprirea activitățîi de parașutism în toate aerocluburile teritoriale. Parașutistul de 21 de ani este student la Știinte Economice în Cluj-Napoca.