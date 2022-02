IlikeIT. Cele mai bune camere de acțiune ale momentului. Raportul calitate preț, ce avantaje și ce dezavantaje au

Camerele de acțiune... Bune nu doar atunci când vrei să sări cu parașuta de pe Burj Khalifa, faci vreo schemă complicată cu bicicleta sau vreo scufundare prin Oceanul Pacific.

Pentru mulți a devenit un partener de călătorii, care se descurcă de minune în orice fel de condiții, uneori chiar mai bine decât cel mai scump telefon mobil. Noi am scos la o plimbare pe munte INSTA 360 GO 2, DJI ACTION 2 și GO PRO HERO 10 BLACK. S-au descurcat chiar și la -15 grade.



Am parcurs un drum de o oră și jumătate până la cota 1800, în creasta munților din Valea Gaură, iar pe parcurs am testat cele mai noi camere de acțiune de pe piață. Ghizi ne-au fost trei oameni ai munților. Sabin, Călin și Dani.

„Sunt Sabin și astăzi mă joc cu INSTA360 GO 2”

„Sunt Dani. Sunt kinetoterapeut și în timpul liber cutreier munții. Testez aparate foto, camere de acțiune și încerc să văd care se potrivește cel mai bine în mediul ăsta. Astăzi o să testez o cameră micuță, care sper să-și facă bine treaba aici în pădure. Acum rămâne de văzut”

„Eu sunt Călin. Sunt pasionat de munte. Îmi place să umblu pe coclauri și să descopăr poteci neumblate. Pasiunea mea este fotografia, iar astăzi o să prezint GO PRO HERO 10 BLACK”

Și așa a început aventura noastră. Insta 360 GO 2 este cea mai compactă cameră de acțiune produsă până acum. Ne-a surprins cu dimensiunea și greutatea ei.

Sabin: „INSTA 360 GO 2 este o cameră mică și foarte accesibilă. Poți s-o bagi în buzunar și ai plecat// Pur și simplu poți s-o atașezi pe tine și ești gata de filmare.”

INSTA 360 GO 2 costă aproximativ 1500 de lei. Nu filmează 4K, dar ne putem mulțumi cu un 2K sau FULL HD. Dacă o să intrați în setări o să vedeți că aveți 1440p pe 50/30 fps și 1080p pe 50/30 fps. Echivalentul rezoluției 2K sau FULL HD.



Iulia Ionescu, corespondent PROTV: „Ce-mi place mie foarte mult la această cameră este această carcasă, care sincer îmi amintește foarte mult de carcasă pe care o am la AIRPODS. Le-am și adus ca să vedeți cât de mică este această cameră.”

Sabin: „Camera este waterproof, dar din păcate carcasa nu. Ceea ce ar fi un mare dezavantaj dacă am scăpa-o acum în zăpadă”

Iulia Ionescu: „Este foarte important să feriți carcasa, care este folosită și pe post de încărcător, de tot ce înseamnă umiditate.”

Sabin: „Încă un dezavantaj este că nu vezi ce ai filmat. Tot așa, doar dacă este conectat la telefon. În rest, mergi la ghici. Dacă nu ai telefonul la tine doar aproximezi ce ai putea să filmezi.”

Iulia Ionescu: „Evident că marele avantaj este că ea poate fi transportată foarte ușor, montată foarte ușor doar cu ajutorul magnetului pe care îl are pe spate. Acum depinde cât de bun este acest magnet. Cât de bună este prinderea și depinde până la urmă în ce condiții o folosești.”

Sabin: „Mi se pare că este mai mult o cameră urbană. Nu de mers pe munte cu ea.”



Puțin mai mare, dar și mai isteață, este cea mai nouă cameră de acțiune de la DJI.

Dani: „Am aici un DJI ACTION 2. Foarte micuț, plin de magneți, se agață oriunde. Este brici! Am alergat pe aici, am sărit și nu se mișcă deloc imaginea! Poți să faci ce vrei cu el. Camera este super minimalistă. Are un magnet foarte puternic aici pe care se prind tot felul de monturi. Butonul de start. Obiectivul și în spate are un touch screen, care face toată treaba.”

Iulia Ionescu: „Și aici avem un display extrem de util atunci când vrem să realizăm filmări de genul acesta. O să și dau un REC. Practic poți vedea ce filmezi, la fel cum se întâmplă și pe GO PRO HERO 10 BLACK.”

Iulia Ionescu: „S-a descurcat foarte bine în condiții de frig. Este un aspect important pentru că cel puțin la generațiile anterioare, iar când spun asta nu mă refer neapărat la camerele de la DJI, ci la camerele de acțiune în general. Nu toate au fost gândite să reziste la -10 grade sau la cota 1800 unde suntem noi acum. ”

Dani: „Ce-mi place la camera asta este că e foarte compactă. Pe munte altceva nu îți trebuie. Este foarte ușoară. Singurul minus este că s-ar putea s-o pierzi.”

Iulia Ionescu: „Un dezavantaj la această cameră este că obiectivul nu este detașabil, nu poate fi schimbat și dacă ți-ai zgâriat obiectivul este o mare problemă pentru că trebuie să-ți schimbi toată camera”

Altfel, ea filmează 4K. 60 FPS sau 120 fps.

Ceva mai obișnuită cu activitatea pe munte este GO PRO HERO 10 BLACK. Costă aproximativ 2600 lei. La fel ca și DJI ACTION 2

Călin: „GO PRO HERO 10 BLACK este un dispozitiv potrivit pentru aventură și pentru explorare// Este foarte bun pe munte. Îmi place foarte mult că are niște moduri foarte faine de filmat. Wide și Ultra Wide, care transformă cumva peisajul la alt nivel. Îl face mult mai spectaculos. Mai ales pe o creastă, pe un munte, în vârf.”

Călin: „Am setat-o să filmeze la rezoluție 4K, pe 30 fps, dar are și multe alte opțiuni. Mai are și cinematic la 5, 3K, dar mai are și standard la 1080 rezoluție.”

Iulia Ionescu: „GO PRO HERO 10 BLACK este cea mai avansată cameră de acțiune de pe piață. Da, știu. Logic că este cea mai avansată cameră pentru că este și cea mai recentă versiune și comparativ cu GO PRO HERO 9 BLACK pot spune că sunt câteva plusuri. Prima și cred eu cea mai importantă stă în procesor care este mult mai puternic și în baterie. Practic, avem o durată de viață mult mai lungă și vorbim de o baterie de 1720 mAh pe acest GO PRO HERO 10 BLACK.”

Călin: „Mi-a atras atenția stabilizarea. Este și normal, fiind la a zece generație. Au ajuns la un punct destul de avansat.”

Iulia Ionescu, corespondent PROTV: „Pe partea frontală avem un display LCD, iar pe spate avem un ecran tactil iar aici avem un obiectiv de 23MP, iar sticla care îmbracă obiectivul poate fi schimbată și ea foarte ușor. Este un avantaj foarte mare despre care am vorbit și la celelalte camere, pentru că atunci când din diverse motive ajungi să-ți zgârii obiectivul sau acest suport care îmbracă obiectivul să îl poți schimba foarte rapid, fără costuri foarte mari pentru că altfel ar trebui să-ți cumperi o cameră nouă.”

Călin: „Marele avantaj este că este waterproof. Ceea ce ajută foarte mult în condițiile pe care le oferă muntele. Există situații de ninsoare abundentă, de ploaie, dar și faptul că te ajută să filmezi în râuri sau orice alte medii, iar ca dezavantaj ar fi mărimea ei, care este puțin cam mare față de celelalte camere competitoare.”

Iulia Ionescu: „Camerele s-au descurcat foarte bine la fiecare dintre funcțiile lor speciale. La timelaps-uri, hyperlapse-uri, slowmotion. Și de fiecare dată am observat că pe filmările trase cu GO PRO HERO 10 BLACK culorile sunt mult mai puternice. Obiectivul wide își face simțită prezența și ce-mi place mie foarte tare la această cameră este că funcția de HYPER SMOOTH care îți asigură o stabilizare video care probabil nu mai există acum pe nicio altă cameră de acțiune.

Este ceva mai mare și mai grea decât celelalte. Depinde ce îți dorești tu de la camera ta. Trebuie să pui bine lucrurile în balanță, ține cont și de prețuri, ține cont și de accesorii pentru că nici ele nu sunt ieftine și joacă-te pentru că despre asta este vorba.”

Până la urmă ne-au plăcut toate cele trei camere, dar cel mai mult ne-am bucurat de aventură pe munte. O să revenim cu siguranță