15 din cele peste 100 de lucrări au fost expuse la Craiova. Sunt opere valoroase şi rare, unele semnate de Nicolae Grigorescu şi Pablo Picasso.

Colecţia impresionantă de tablouri, cumpărată de fostul ministru, Darius Vâlcov, prin interpuşi, de la patru case de licitaţii, a fost găsită de procurori ascunsă în pereţi şi dulapuri, la mai multe adrese din judeţul Olt şi Bucureşti.

La percheziţiile de amploare, făcute acum 10 ani, anchetatorii au ridicat peste 100 de opere de artă, semnate de nume mari - Pablo Piccasso, Nicolae Tonitza, Ştefan Luchian, Corneliu Baba sau Nicolae Grigorescu. Potrivit unor surse, fostul ministru intenţiona să deschidă o galerie de artă.

15 dintre ele vor fi scoase la licitaţie, în această lună, în Capitală. Însă până atunci pot fi văzute pentru două zile la Craiova.

Adrian Georgescu, avocatul lui Darius Vâlcov: „Urmează să fie eliberat condiționat, înţeleg că una dintre condiţii ar fi aceea a recuperării banilor de pe urma vânzării bunurilor”

Două dintre pânze sunt semnate de Nicolae Grigorescu - „Car cu boi, pe cale de dimineață" – pentru care licitaţia va porni de la 40.000 de euro, şi „Car cu boi, la asfințit" – cu preţ de strigare 50.000 de euro.

Simona Pârvu, reprezentant vânzări casă de licitații: „Cei doi Grigorescu sunt foarte valoroşi, acestea sunt doar preţurile de pornire”

Anca Bejan, purtător de cuvânt casa de licitații: „Este o ocazie unică pentru ca astfel de opere să fie scoase din privat şi expuse publicului”.

Darius Vâlcov a fost condamnat în 2023 la 6 ani de detenţie, însă fugise în Italia, pentru a scăpa de pedeapsă. Câteva luni mai târziu, a fost extrădat de autorităţile din Peninsulă, în baza unui mandat european de arestare.

Prejudiciul adus statului în dosarul tablourilor a fost calculat la 1,25 de milioane de euro.