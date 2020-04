Sute de români din statele aflate în zona roșie de risc a Europei au sosit la Cluj-Napoca

Cu puțin înainte să fie suspendate zborurile care leagă țara noastră de statele din zona roșie de risc, românii au revenit în număr mare acasă.

În Cluj-Napoca au fost 700 numai de dimineață - cei mai mulți, din Suceava, potrivit autoritățior. Pasagerii au mers la triaj și vor pleca spre centrele de carantină. S-au plâns de înghesuială, de frig și de foame.

Pentru unii, să prindă cursele a fost o adevărată aventură.

Cornelia, româncă sosită în România: „Noi am venit cu taxi-ul până în Elveția și de acolo am venit cu avionul. Nu mai putem, suntem obosiți, nu am dormit de două nopți deloc, stăm în frig, morți de foame. Păi noi de aici plecăm cu hepatită, nu plecăm cu coronavirus. Că noi nu suntem bolnavi, noi am stat în carantină în Italia o lună de zile”.

La Cluj, au aterizat zboruri dinspre Elveția, Olanda și Marea Britanie. Peste 700 de persoane s-au întors, dublu față de zilele trecute, potrivit oficialilor.

Citește și Întreprinzătorii locali din țara noastră se unesc pentru a putea supraviețui crizei provocată de coronavirus

Mircea Brudean, prefectul județului Cluj: „Cei care sunt din județul Cluj sunt preluați și duși în carantină instituționalizată, în locațiile pe care le avem la dispoziție pe rază județului Cluj, iar ceilalți, din celelalte județe, au fost duși la Sala Sporturilor, la un centru de triaj, unde au așteptat ca din județele de care aparțin să vină după ei. Știam că vor veni, dar nu știam numărul de pasageri care urmează să vină”.

Livia, româncă sosită în România: „Când am ajuns, am avut un șoc, un șoc am avut, o sală mare, plină de oameni, valize, mirosuri. Stăm de aseară, de la 11, și încă suntem aici la ora asta. Deci sunt 14 ore, încă stăm și așteptăm”.

Cornelia: „Ajunge să fie unul sau doi aici bolnavi, i-a îmbolnăvit pe toți. Ne triază ca pe animale, ne bagă ca pe oi... Au lăsat scaunele din spate, că lumea s-a pus puțin mai depărtată, „nu, nu!”, zicea, toți în față, unul lângă altul, au lăsat scaunele din spate libere. Vi se pare normal?”.

Cei mai mulți dintre românii sosiți în ultimele ore pe aeroportul din Cluj-Napoca sunt din Suceava, potrivit autorităților județene.