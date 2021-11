Sute de rabini din întreaga lume au venit în țară pentru a participa la inaugurarea noii sinagogi din Sighetu Marmației

Dublă premieră pentru România și comunitatea evreiască din întreaga lume. Sute de rabini de pe glob vin la Sighetu Marmației ca să inaugureze cea mai nouă sinagogă din Europa.

Mulți dintre oaspeți au aterizat astăzi, pe aeroportul din Satu Mare, cu prima cursă directă operată vreodată de la New York până aici. Sighetu Marmației este leagănul celei mai mari comunități de evrei ultra-ortodocși din lume, stabiliți de peste un secol, la New York. Comunitatea din orașul american, celebră în toată lumea, și extrem de influentă, este cunoscută chiar sub numele „Sătmar”.

Peste 200 de evrei, conduși de mari rabini, de pe mai multe continente, au venit în Romania să inaugureze înainte de Shabat, marea sinagogă din Sighet, la patru ani de când a fost pusă piatra de temelie. Complexul de la Sighet include, pe lângă sinagogă, o școală și un hotel, finanțate de dinastia iudaică ultraortodoxă Sătmar din New York.

Pentru zecile de mii de membri ai comunității evreiești ultra-ortodoxe din Williamsburg-Brooklyn, New York, orașul Sighetu Marmației este un loc sfanț, fiind locul de naștere al comunității conservatoare hasidice Sătmar.

Mai mult, evreii ultraordocși din New York sunt cunoscuți în lume exact așa: Sătmar, după Satu Mare, locul de unde au plecat în urmă cu mai bine de o sută de ani.

Aaron Teitelbaum, rabinul care conduce evreii Sătmar din New York, bogați și influenți, vine acum, aici, unde s-a născut bunicul său, rabinul Joel, care a scapăt în timpul războiului de persecuțiile naziste și a fondat comunitatea hasidică din orașul american.

Ajunși, de curând, în atenția lumii întregi, prin intermediul unui documentar, extrem de vizionat pe un canal de streaming online, evreii ortodocși din Williamsburg, New York, păstrează cu strictețe tradițiile milenare ale religiei iudaice. Și toată lumea îi poate recunoaște după hainele albe și negre, perciunii lungi și pălăriile cu boruri largi sau căciulile de blană.