Sute de președinți de birouri electorale din toată țara se retrag înainte de referendum

Situaţie fără precedent înainte de organizarea unui scrutin în România. Mai sunt doar câteva zile până la referendum, iar sute de preşedinţi de birouri electorale, din toată ţara, s-au retras din funcţie şi trebuie înlocuiţi.

Cei mai mulţi au invocat motive personale, dar sunt şi unii nemulţumiţi de banii pe care i-ar fi primit.

În Arad, din cei peste 430 de preşedinţi de secţii de votare, mai bine de un sfert au cerut să fie înlocuiţi.

Marius Jorza, președinte demisionar: "Am venit să mă retrag. Am o problemă personală. Am fost anunţat în ultimul timp, în ultimul moment şi nu am să pot merge... probleme personale."

Cosmin Branc, președinte Biroul Electoral de Circumscripție Arad: "Au fost înregistrate aproximativ o sută cereri de înlocuire preşedinţi de secţii şi încă în continuare se depun pe motive întemeiate: caz de boală, plecat din localitate, în concediu, situaţii similare."

Aceeaşi situaţie este şi în Gorj. Doar în ultima zi s-au retras 50 de preşedinţi de secţii de votare.

Corina Băcoi, purtător de cuvânt Prefectura Gorj: "Fie probleme medicale, fie sunt plecaţi în acest sfârşit de săptămână din judeţ."

Liviu Cotojman, primar Roșia de Amaradia: "Nu acceptă să reprezinte ca preşedinte al secţiei de votare, considerând că poate să apară vreun grad de incompatibilitate, având în vedere profesia pe care o desfășoară şi această acţiune electorală. Ar risca să îşi piardă chiar funcţia."

Unii preşedinţi de secţii de votare au cerut să nu participe la referendum, nemulţumiţi de banii pe care îi vor primi.

Pentru cele două zile de referendum, una de pregătire a procesului electoral şi a patra de predare a buletinelor, un preşedinte primeşte aproape o mie de lei, bani din care se scade impozitul.

Valentin Dumitru, desemnat președinte secție de votare: "E vorba despre latura materială, despre bani, care sunt foarte puţini alocaţi, şi două zile la rând să stai şi sâmbăta de la 6 până la 9 când se închide şi duminică dimineaţa până seara când se închide, două zile consecutive..."

Potrivit birourilor electorale, un număr mare de preşedinţi de secţii de votare au cerut să fie înlocuiţi şi în Cluj, Timiş, Sibiu, Neamţ şi Dolj. Situaţia este nemaîntâlnita până acum în România la un scrutin electoral.

Cristina Iliescu, președinte Biroul Electoral Dolj: "Spre deosebire de alte alegeri, apreciez că acest număr este semnificativ. Este 20 la sută din numărul de preşedinţi de secţii de votare care s-au retras."

Preşedinţii secţiilor de votare mai pot refuza să participe la referendum până la constituirea birourilor secţiilor de votare. Ulterior, ei pot fi înlocuiţi doar dacă se îmbolnăvesc sau mor. În lipsa lor, profesul electoral nu se poate desfăşura.