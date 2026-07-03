Specialiştii consideră că una din cauza ar putea fi temperaturile ridicate din ultima perioadă, iar cealaltă este reprezentată de ploile abundente căzute în zona respectivă, care ar fi putut transporta substanţe poluante din alte zone în lac.

Reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral au anunţat, vineri, că o echipă din cadrul instituţiei alcătuită din specialişti ai specialişti ai Laboratorului de Calitate a Apelor şi inspectori din cadrul Serviciului Inspecţia Bazinală a Apelor, s-a deplasat la Lacul Corbu pentru a face verificările de specialitate şi a preleva probe de apă, în vederea evaluării parametrilor de calitate.

„De asemenea, vor fi prelevate probe de peşte, care vor fi transmise spre analiză unui laborator de specialitate. Rezultatele analizelor de laborator vor fundamenta concluziile privind starea de calitate a apei, în limitele competenţelor Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, în contextul fenomenului de mortalitate piscicolă constatat la Lacul Corbu”, au precizat reprezentanţii ABADL.

De asemenea, specialiştii din cadrul Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină ”Grigore Antipa” au prelevat la rândul lor probe din lac.

„Am prelevat probe, am trimis o echipă de tehnicieni şi laboranţi pentru a preleva probe din lac, atât probe de apă pentru chimie, cât şi probe biologice, adică exemplare de peşti. Vom analiza, pe de o parte, ca şi posibilă cauză temperaturile ridicate din ultima perioadă. E posibil să-şi fi pus amprenta asupra concentraţiilor de oxigen din apă. O apă caldă nu reţine prea bine oxigenul şi dacă scade sub o anumită valoare, vorbim de cinci miligrame în apă, toate speciile de peşti au probleme în a rezista acestor valori. Pe de altă parte, putem investiga şi implicarea ploilor abundente, torenţiale din zonă din ultimele zile. Acestea, dacă au spălat, să zicem, depozite de la ferme de animale sau de altă natură şi au poluat apa, au încărcat-o în substanţe organice foarte mult”, a afirmat şeful Departamentului Resurse Marine Vii din cadrul Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină ”Grigore Antipa”, Dr. Victor Niţă.

El a precizat că va fi investigată şi ipoteza unei boli bacteriene.

„Vom investiga microbiologic exemplarele de peşte prelevate pentru a vedea dacă vorbim poate de o bacterioză, de o boală bacteriană sau poate chiar virală, dar aş fi puţin încrezător că acesta este cu adevărat motivul, deoarece ar fi trebuit să evolueze un pic mai gradual, să apară mortalităţi la început mai mici, care eventual să se acutizeze cu trecerea timpului. Ori noi am fost informaţi despre o mortalitate foarte bruscă, foarte brutală, de dimensiuni mari, cu valori mari şi aş considera că primele două scenarii de lipsă de oxigen şi ploi abundente ar fi principalele cauze pe care le vom investiga”, a mai afirmat Dr. Victor Niţă.