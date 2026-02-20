Singura soluție pentru supraviețuirea acestei îndeletniciri a rămas exportul.

La marginea localității Jurilovca, Valentin Feodot recoltează în fiecare an peste 100 de tone de stuf: "Stuful ăsta care e mai gros se folosește la rogojină se sortează se scoate firele de calitate, iar pentru acoperișuri se folosește stuful acesta care este mult mai subțire”.

Stuful este legat în mănunchiuri și pregătit pentru export.

Valentin Feodot, producător de stuf: „Singura piața unde vând este piața germană pe intern foarte puțin. Pensiuni acum nu prea se mai construiesc, pe piața internă este aproape zero”.

Lipsa specialiștilor în construcția acoperișurilor de stuf dar și cererea scăzută au făcut ca afacerile cu această resursă - altădată cu un potențial uriaș - să fie în scădere.

Vitali Finoghet, primarul comunei Sarichioi.: „Chiar și în județul Tulcea, nu știu dacă mai sunt în momentul de față cinci sau șase echipe care știu să facă un acoperiș de stuf așa cum trebuie făcut iar aceștia dacă îi sunați sunt amanetați până pentru anul viitor, sunt deja ocupați de pensiunile din Delta Dunării”.

Dobrin Tănase este unul dintre putinii meșteri pentru stuf. Are un atelier pentru confecționarea rogojinilor.

Reporter: Aici sunt rogojini, cine le cumpără?

Dobrin Tănase, meșter artizanal: De bază e litoralul, dar mai sunt și clienți din țară cam greu, din ce în ce mai slabă piața. Sunt țări cu tradiții care cumpără stuful de la noi.

La un acoperiș de stuf, un meșter poate câștiga peste 1.000 de lei pe zi, în funcție de suprafața și dimensiunea casei.

Cei câțiva proprietari de pensiuni care au folosit stuful pentru acoperișuri se arată mulțumiți de alegere. De altfel, în Deltă au apărut și normative de construcție care îi obligă pe cei care își deschid afaceri în turism, să apeleze la materiale tradiționale.

Vasile Bod, proprietar pensiune: „Este și durabil. Iarna ține ca și izolație cald și vara răcoare, este impecabil”.

România recoltează anual peste 150.000 de tone de stuf din care 95% este exportat în Germania, Olanda sau Marea Britanie.