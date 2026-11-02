Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care prevede că Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC) va putea iniţia şi gestiona programe de identificare şi raportare a vulnerabilităţilor, cu acordarea de recompense băneşti pentru vulnerabilităţile validate, pentru reţelele şi sistemele informatice ale autorităţilor şi instituţiilor publice, scrie Agerpres.

Propunerea legislativă completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2024 privind instituirea unui cadru pentru securitatea cibernetică a reţelelor şi sistemelor informatice din spaţiul cibernetic naţional civil, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 124/2025.

„DNSC poate iniţia şi gestiona programe de identificare şi raportare a vulnerabilităţilor, cu acordarea de recompense băneşti pentru vulnerabilităţile validate, pentru reţelele şi sistemele informatice proprii, precum şi pentru cele deţinute, administrate sau utilizate de autorităţi şi instituţii publice sau de alte entităţi de drept public din spaţiul cibernetic naţional civil, cu respectarea domeniului de aplicare, a excluderilor şi a regimurilor speciale prevăzute (...), precum şi a competenţelor şi drepturilor titularilor reţelelor şi sistemelor informatice vizate", prevede proiectul adoptat.

Conform acestuia, includerea unei reţele sau a unui sistem informatic într-un astfel de program este condiţionată de acordul prealabil, expres şi scris al tuturor titularilor dreptului de a autoriza testarea asupra reţelei, sistemului informatic sau componentelor vizate. Acordul identifică reţeaua, sistemul informatic sau componentele asupra cărora se poate efectua testarea şi precizează limitele acesteia.

Ce îi este interzis celui care vrea să testeze sistemele informatice ale statului

În cadrul acestor programe sunt interzise: a) accesarea, copierea, ştergerea sau modificarea neautorizată a datelor; b) utilizarea atacurilor de tip brute-force, a tehnicilor de phishing sau a altor tehnici de inginerie socială; c) utilizarea de programe de tip malware sau a altor tehnici care pot afecta disponibilitatea, integritatea sau funcţionarea reţelelor şi sistemelor informatice; d) menţinerea accesului la reţelele şi sistemele informatice după încetarea autorizării sau extinderea accesului la alte reţele, sisteme, componente sau conturi care nu sunt incluse în program; e) divulgarea publică a vulnerabilităţilor cu încălcarea condiţiilor legale aplicabile procesului de divulgare coordonată; f) orice altă activitate care depăşeşte limitele autorizării sau contravine prevederilor legale aplicabile.

Nerespectarea condiţiilor programului sau depăşirea limitelor autorizării atrage încetarea autorizării pentru activităţile respective şi pierderea dreptului la recompensă pentru vulnerabilitatea în cauză, fără a aduce atingere răspunderii civile, contravenţionale sau penale, după caz.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor fiind decizională.