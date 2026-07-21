Corespondent PRO TV: „Ei au fost transportați de șalupele ambulanței până la Crișan, de unde au fost preluați de nava multirol a Inspectoratului pentru Situații de Urgență și aduși la Spitalul Județean din Tulcea. Doi dintre ei au arsuri în partea superioară a corpului, unul pe 15%, celălalt pe 30% din suprafața corporală. Medicii ne-au spus că e posibil să aibă afectate și căile respiratorii. Amândoi au trecut prin sala de operații de chirurgie plastică. Al treilea rănit are mai multe traumatisme, o schijă se pare că l-a rănit mai grav, în zona gâtului. Medicii sunt totuși optimiști și spun că a depășit etapele critice. Vor rămâne cel puțin 24 de ore la Terapie Intensivă. Iar în funcție de evoluția stării lor de sănătate se vă stabili ulterior dacă vor rămâne aici, la Tulcea, sau vor fi transferați”.