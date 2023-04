Grindeanu: Lotul 2 al Autostrăzii A0 Nord probabil se va da în circulaţie în această vară, cu un an mai devreme

"Suntem la un stadiu de 51-52%, ceea ce înseamnă iarăşi un progres extraordinar de bun. Termenul de finalizare ar fi undeva în vara anului viitor, dar, după toate discuţiile pe care le-am avut şi cu constructorul şi cu colegii mei de la CNAIR, probabil în această vară, undeva în luna august, deci cu aproape un an înainte, va fi dat în circulaţie acest lot, având o lungime de aproximativ 19 km şi care, în mare, fiindcă sunt vreo 2 km şi după DN1, spre A1, dar în mare face legătura între DN1 şi DN2. Repet, e aproape un an, cu un an înainte va fi dată în circulaţie faţă de termenul asumat prin contract", a afirmat Grindeanu, potrivit Agerpres.

În ceea ce priveşte lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, Sorin Grindeanu apreciază situaţia ca fiind "aproape de Kafka'' şi speră să fie soluţionată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC).

"Cu primul lot (de pe A0 Nord - n. r.) suntem la a şasea sau la a şaptea şi am pierdut şirul, numărul contestaţiilor. Este ultimul lot din cele şapte de pe A0 Nord şi A0 Sud, care nu are contract. Sunt vreo şase sau şapte termene, iar ce se întâmplă acum este Kafka, în sensul următor, fără să dau nume de companii: a fost desemnată câştigătoare o companie care, într-o anumită perioadă de timp, conform legii, trebuia să vină să depună actele şi toate lucrurile ca să se încheie acel contract. N-a venit. A fost luată compania de pe locul doi, iar compania de pe locul întâi care n-a venit să-şi depună să încheie contractul a contestat la CNSC. De asta vă spuneam că e aproape de Kafka. Ce se întâmplă, eu nu pot să spun că este ilegal, dar eu sper ca de această dată CNSC-ul să tranşeze această problemă, astfel încât cele şapte loturi să aibă toate contract, ceea ce ar însemna un lucru foarte bun", a explicat el.

În altă ordine de idei, oficialul MTI a transmis că săptămâna viitoare va fi anunţat câştigătorul contractului de execuţie pentru unul dintre cele patru loturi de pe A13, tronsonul Sibiu - Făgăraş.

"Săptămâna viitoare sper să avem o veste bună pe unul dintre cele patru loturi, în sensul că vom avea un câştigător, urmând ca în săptămânile viitoare să dăm şi pe celelalte trei loturi", a spus Sorin Grindeanu.

Întrebat despre termenele de inaugurare pentru pasajele Olteniţa şi Berceni, ministrul a răspuns: "Mai şi iunie. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Important e să fie făcute aşa cum trebuie. Din datele pe care le am de la colegii mei, în mai Olteniţei, în iunie cel de-al doilea".

