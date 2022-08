Șoseaua Vatra Dornei-Broșteni, acoperită de căderile de bolovani. Drumul a fost închis, iar autoritățile caută soluții

Pericol uriaş pe şoseaua care leagă Vatra Dornei de Broșteni! De pe versanţi au căzut bolovani, după ce plasele de rezistenţă au cedat sub presiunea pietrelor antrenate de ploile torenţiale din ultima vreme.

Având în vedere riscurile pentru cei care ar trece pe acolo în aceste condiţii, autorităţile au închis circulaţia.

Deocamdată însă, este aproape imposibil să intervină, deoarece pietrele continuă să tot cadă.

Bucăți mari de piatră și pământ s-au desprins joi noaptea de pe versant și au ajuns pe drumul național 17B, în zona localității Holda, din Suceava.

Alexandru Hurhui, primar Broșteni: „Cădeau pietre, era o bandă parţial blocată, am vrut să trec, ştiind că acolo mai sunt căderi, dar am auzit zgomot, am dat cu spatele, s-a prăvălit tot muntele în faţă.”

Şoseaua era complet blocată și vineri dimineață, după ce muntele parcă a luat-o cu totul la vale din cauza ploilor torenţiale din ultima perioadă.



Ioan-Cristian Șologan, subprefect Suceava: „S-a constatat că o cantitate de aproximativ 1.000 de mc dintr-o alunecare de teren au blocat partea carosabilă şi taluzul drumului. Eroziunea este încă activă şi, din acest motiv, s-a dispus închiderea circulaţiei. Se ia în calcul o altă soluţie tehnică, de tip colantă."

Iarna trecută, au fost montate plase noi de protecţie, iar circulația s-a desfăşurat alternativ, pe o singură bandă, timp de trei luni.

Alexandru Hurhui, primar Broșteni: „Au fost montate plase, au fost alunecări, au căzut, le-au montat din nou, zona a fost asigurată, dar plasele alea asigură o protecţie până la o anumită limită, nu au mai făcut faţă, a luat-o muntele cu totul, cu plase cu tot.”

Șoferii care vor să ajungă în zona de nord a Moldovei pot folosit traseul Transrarău - Frasin – Holda. Pentru maşinile mari, de până la 30 de tone, este recomandată ruta Vatra Dornei – Spătărești – Broșteni.

27-08-2022