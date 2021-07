Nouă oameni au murit, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de bolovani căzuți de pe munte. VIDEO

În total, 11 persoane se aflau în autovehicul, iar celelalte două, la fel ca şi un trecător, au fost rănite, conform unui anunţ al Poliţiei de Frontieră indo-tibetană (ITBP).

Personalul din cadrul ITBP a intervenit la faţa locului, lângă satul Badseri din districtul Kinnaur, situat în statul Himachal Pradeshin, în cadrul operaţiunilor de salvare, informează Reuters care citează agenţia de ştiri ANI.

Potrivit media locale, persoanele care şi-au pierdut viaţa vizitaseră capitala Delhi şi alte regiuni din India, iar unul dintre răniţi era localnic.

Din imaginile difuzate de televiziuni reiese că podul Batseri din districtul Kinnaur s-a prăbuşit din cauza bolovanilor antrenaţi la vale de alunecările de teren, eveniment în urma căruia şi alte autovehicule au fost avariate.

"Condoleanţele mele sincere familiilor celor care şi-au pierdut viaţa. Sunt luate toate măsurile pentru tratarea persoanelor rănite în acest accident", a transmis premierul Narendra Modi într-un mesaj publicat pe Twitter.

În statul vestic Maharashtra, cel puţin 125 de persoane şi-au pierdut viaţa în ultimele două zile în urma ploilor torenţiale musonice care au declanşat alunecări de teren şi inundaţii grave.

