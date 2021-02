Sorin Cîmpeanu, despre oferirea de mărțișoare: „Nu cred că există vreo autoritate să interzică acest lucru. Este o exagerare”

Ministrul Educației a declarat că nu există vreo autoritate a statului care să își dorească interzicerea oferirii de mărțișoare de către copii în școli.

Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu a afirmat că a îndemnat la maximă prudenţă ca pe data de 1 martie, oferirea unui mărţişor sau a unei flori să se facă cu respectarea tuturor regulilor pentru ca acest moment să nu se transforme într-o interacţiune care să faciliteze transmiterea virusului, informează News.ro.

„Am îndemnat la maximă prudenţă şi respectarea tuturor regulilor în aşa fel încât acest moment special, a oferi o floare sau a oferi un mărţişor, să nu se transforme într-o interacţiune care să faciliteze transmiterea virusului”, a declarat Sorin Cîmpeanu, duminică seara, la Digi 24.

El s-a referit şi la recomandarea ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, de a fi purtate mănuşi în momentul oferirii unui mărţişor sau al unei flori.

Cîmpeanu: ”Ministerul Educației nu susține nicun fel de exagerare”



„Despre purtarea mănuşilor în timp ce oferi mărţişorul, nu am nicio competenţă să mă pronunţ pentru că excede competenţelor Ministerului Educaţiei, sigur sunt de natură epidemiologică aceste solicitări, nu am auzit să fie fundamentate, dar dacă cineva le poate fundamenta, aşteptăm cu interes. Nu am auzit, nu am fost informaţi, nu am transmis în sistem o astfel de recomandare cu titlu de obligaţie sau nu”, a explicat ministrul Educaţiei.

Întrebat dacă luni, pot fi oferite mărţişoare şi flori, Sorin Cîmpeanu a declarat: „Nu cred că există vreo autoritate în statul român care să îşi dorească sau care să reuşească să interzică acest lucru. Este o exagerare, iar Ministerul Educaţiei nu susţine niciun fel de exagerare”.