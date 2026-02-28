Același sondaj arată că aproximativ 23% nu lucrează în prezent, dar vor să se angajeze. De altfel, interesul pentru locurile de muncă s-a văzut și la cel mai recent târg de joburi din Brașov.

Aproape 700 de posturi au fost puse la bătaie de firme și companii, la târgul de joburi din Brașov, iar timp de două zile, cât a durat evenimentul, a fost aglomerat.

Candidații spun că își doresc un loc de muncă stabil. Dar, până îl găsesc pe cel ideal, sunt dispuși la schimbări.

Tânără: Am avut o poziție la un job care din păcate nu a durat foarte mult timp, nu mi se potrivea personal. Am depus undeva la 50-60 de CV-uri cred și am avut decât 2 interviuri.

Principala nemulțumire

Un sondaj recent, realizat de o platformă de recrutare online, arată că peste jumătate dintre angajații intervievați își caută alt loc de muncă. Principala nemulțumire este salariul. De altfel, aproape o treime spun că s-ar răzgândi dacă ar fi plătiți mai bine. Alții ar rămâne pentru mai multe beneficii extrasalariale, posibilitatea de a munci de la distanță sau dacă ar fi promovați.

Daniela Petrache, specialist resurse umane: Bine ar fi totuși să fie loiali unei firme pentru că și migrația asta dă de gândit unui angajator, dacă te uiți pe un CV și vezi că a stat o lună într-o parte, trei luni în altă parte deja îți pui niște semne de întrebare că s-ar putea și la tine în organizație să nu facă vreo vechime prea mare.

O treime dintre angajați au declarat însă că nimic nu-i poate reține la firma pentru care lucrează acum. Sondajul a fost realizat în luna ianuarie, pe un eșantion de 950 de candidați și angajați de pe piața muncii.