Solidaritate emoționantă: sătenii pun mână de la mână și reconstruiesc casa mistuită de foc a unor sărmani

Exemplu de solidaritate într-o comună din Gorj, unde oamenii au pus mână de la mână să refacă locuința unor sărmani, mistuită de foc.

Cinci suflete au rămas sub cerul liber, în urma incidentului. Sunt teferi pentru că nimeni nu era acasă în momentul în care au izbucnit flăcările.

Primar: ”Aici va fi un living, un dormitor, aici intrare la baie, aici celălalt dormitor, deci vor fi două dormitoare, o sufragerie și o baie funcțională”.

Chiar vecinii au dat alarma, când au sesizat că dinspre casă se vede fum.

Citește și Încendiu masiv într-un centru comercial din Los Angeles

Localnic: ”Ne-am pomenit cu fum ieșit, am apucat să dăm cu gălețile, dar ce să dai cu gălețile cu apă, că a intrat focul peste mine”.

Proprietara, o femeie de 70 de ani, trebăluia prin grădină.

”Ana Cazacu, proprietara casei arse: Când am auzit că iese fum am fugit, am alergat în casă, am ieșit pe partea cealaltă că era fum de nu puteai sta și asta a fost. Apoi a luat foc și nu am mai putut face nimic, până au venit pompierii.

Reporter: Nu ați reușit să mai salvați nimic?

Ana Cazacu: Nu…”.

Oamenii dormeau pe câmp, cu vitele

”Elena Iordache, fiica proprietarei: Doar au salvat actele, pompierii și butelia.

Reporter: Cu astea ați rămas?

Elena Iordache: Da.

Reporter: Și dormiți în cămăruța asta?

Elena Iordache: Da.

Reporter: Câte persoane?

Elena Iordache: Trei, frații dorm la vale cu vitele.

Reporter: Adică, pe câmp?

Elena Iordache: Da”.

Sătenii s-au mobilizat rapid. Unii au donat, după puteri, bani pentru a ajuta la reconstruirea rapidă a casei. Alții au format echipe de voluntari, care vor munci la ridicarea locuinței.

Localnică: ”Venim, venim când va fi de lucru, venim. Și cu bani și cu muncă, da, da da, cum să nu, cu ce putem și noi, să fie și ei mulțumiți, Dumnezeu e în jurul nostru și ajutăm”.

Gheorghe Epure, primar comuna Polovragi: ”E lăudabil că s-a reușit o mobilizare, salut și aduc mulțumirile mele tuturor celor care, indiferent cum, de puterea financiară sau dorință interioară, au găsit posibilitatea de a ajuta această familie”.

Până acum s-au strâns deja circa 30.000 de lei. Lucrările vor începe în aceste zile, spre bucuria oamenilor necăjiți.

”Ruximina Surupăceanu, nepoata proprietarei: Au fost foarte cu inima darnică și au fost foarte săritori pentru noi.

Reporter: Vă așteptați la gesturi de genul ăsta?

Ruximina Surupăceanu: Din partea unora, da”.

Și primăria va dona bani. Dacă totul merge bine, casa ar urma să fie gata până la venirea sezonului rece.