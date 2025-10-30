Ce spune STB despre șoferul de autobuz prins când se juca pe telefon la volan, cu peste 100 de pasageri în vehicul

Deși era o oră de vârf și avea peste 100 de pasageri în mașină, s-a concentrat la telefonul ținut pe volan. Așa a condus prin București șoferul unui autobuz STB, în timp ce butona, culmea, la un joc de atenție.

A fost filmat în mers de un pasager consternat.

„Conducătorul auto riscă să fie concediat”, spun șefii societății de transport în comun, însă, potrivit legii, nu poate fi amendat de Poliția Rutieră, pentru că nu a fost prins în flagrant de un agent.

Aproape de opt dimineața, în autobuzul plin de oameni, conducătorul auto ar trebui să fie ochi și urechi la drum.

Pasager: „Șoferul, în loc să conducă și să fie atent la trafic, se joacă Slot, ceea ce mi se pare inadmisibil, atâta timp cât are niște vieți de care este responsabil. Să sperăm că va fi un exemplu de ‘așa nu’.”

Nu este primul caz de acest fel care ajunge în atenția conducerii STB.

Acum autobuzele, tramvaiele și troleele au camere de supraveghere doar în zona pasagerilor, nu și în cabine.

Constantin Tobescu, reprezentantul STB: „În astfel de situații, toleranța este zero. Conform codului muncii și regulamentului intern, astfel de abateri pot duce chiar până la concediere.”

Claudiu Costea, purtător de cuvânt al Poliției Rutiere: „Conducătorii de autovehicule care efectuează transport public de persoane, șoferii de autobuze, troleibuze, nu fac parte dintr-o categorie separată în evidențele noastre.”

În primele nouă luni ale anului, 5.500 de șoferi au fost prinși și sancționați pentru folosirea telefonului mobil fără handsfree la volan.

Corespondent Știrile ProTV: „Specialiștii în conducere defensivă spun că nu există multitasking, adică atenție distributivă la volan. E ca și cum creierul apasă alternativ pe niște butoane, iar la cele stinse concentrarea scade la 20%. Din momentul unui semnal de pericol la volan, durează mai mult de o secundă până când privirea se mută la drum, iar acest lucru lungește distanța de frânare cu cel puțin 17 metri. De când apare riscul până când autobuzul se oprește complet, va parcurge în jur de 50 de metri.”

Silviu Toma, profesor de conducere defensivă: „Condusul devine o activitate secundară. Ce e periculos pentru pasageri când frânezi de urgență în mijlocul transportului în comun în România? Nu există centuri de siguranță. La nivel mondial, telefonul mobil, în momentul de față, este cel mai periculos obicei pe care îl au șoferii la volan.”

De anul viitor ar putea fi pus în aplicare proiectul care permite ca rețeaua de camere video a instituțiilor statului să fie folosită și pentru sancționarea greșelilor rutiere, fără să mai fie nevoie de prezența polițiștilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













