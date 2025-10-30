Ce spune STB despre șoferul de autobuz prins când se juca pe telefon la volan, cu peste 100 de pasageri în vehicul

Stiri actuale
30-10-2025 | 19:53
×
Codul embed a fost copiat

Deși era o oră de vârf și avea peste 100 de pasageri în mașină, s-a concentrat la telefonul ținut pe volan. Așa a condus prin București șoferul unui autobuz STB, în timp ce butona, culmea, la un joc de atenție.

autor
Adriana Stere

A fost filmat în mers de un pasager consternat.

„Conducătorul auto riscă să fie concediat”, spun șefii societății de transport în comun, însă, potrivit legii, nu poate fi amendat de Poliția Rutieră, pentru că nu a fost prins în flagrant de un agent.

Aproape de opt dimineața, în autobuzul plin de oameni, conducătorul auto ar trebui să fie ochi și urechi la drum.

Pasager: „Șoferul, în loc să conducă și să fie atent la trafic, se joacă Slot, ceea ce mi se pare inadmisibil, atâta timp cât are niște vieți de care este responsabil. Să sperăm că va fi un exemplu de ‘așa nu’.”

Citește și
Culturist
Un șofer care stătea cu ochii în telefon la volan a produs o tragedie. Un fost campion național la culturism a murit

Nu este primul caz de acest fel care ajunge în atenția conducerii STB.

Acum autobuzele, tramvaiele și troleele au camere de supraveghere doar în zona pasagerilor, nu și în cabine.

Constantin Tobescu, reprezentantul STB: În astfel de situații, toleranța este zero. Conform codului muncii și regulamentului intern, astfel de abateri pot duce chiar până la concediere.”

Claudiu Costea, purtător de cuvânt al Poliției Rutiere: „Conducătorii de autovehicule care efectuează transport public de persoane, șoferii de autobuze, troleibuze, nu fac parte dintr-o categorie separată în evidențele noastre.”

În primele nouă luni ale anului, 5.500 de șoferi au fost prinși și sancționați pentru folosirea telefonului mobil fără handsfree la volan.

Corespondent Știrile ProTV: „Specialiștii în conducere defensivă spun că nu există multitasking, adică atenție distributivă la volan. E ca și cum creierul apasă alternativ pe niște butoane, iar la cele stinse concentrarea scade la 20%. Din momentul unui semnal de pericol la volan, durează mai mult de o secundă până când privirea se mută la drum, iar acest lucru lungește distanța de frânare cu cel puțin 17 metri. De când apare riscul până când autobuzul se oprește complet, va parcurge în jur de 50 de metri.”

Silviu Toma, profesor de conducere defensivă: „Condusul devine o activitate secundară. Ce e periculos pentru pasageri când frânezi de urgență în mijlocul transportului în comun în România? Nu există centuri de siguranță. La nivel mondial, telefonul mobil, în momentul de față, este cel mai periculos obicei pe care îl au șoferii la volan.”

De anul viitor ar putea fi pus în aplicare proiectul care permite ca rețeaua de camere video a instituțiilor statului să fie folosită și pentru sancționarea greșelilor rutiere, fără să mai fie nevoie de prezența polițiștilor.

Descoperirea care ar putea elucida moartea medicului Ștefania Szabo. Fiola luată pe ascuns din farmacia spitalului

Sursa: Pro TV

Etichete: stb, telefon, sofer,

Dată publicare: 30-10-2025 19:49

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Momentul în care un polițist din Suceava intră cu mașina într-un stâlp de iluminat, în timp ce stătea pe telefon
Stiri actuale
Momentul în care un polițist din Suceava intră cu mașina într-un stâlp de iluminat, în timp ce stătea pe telefon

Neatenția la volan era să-l coste viața pe un polițist din Suceava. Distras de telefon, a intrat cu mașina personală într-un stâlp de iluminat. Accidentul a fost surprins de o camera de supraveghere.

Un șofer care stătea cu ochii în telefon la volan a produs o tragedie. Un fost campion național la culturism a murit
Stiri actuale
Un șofer care stătea cu ochii în telefon la volan a produs o tragedie. Un fost campion național la culturism a murit

O clipă de neatenție a unui șofer, care și-a aruncat privirea câteva secunde pe telefonul mobil, a dus la o tragedie pe drumul dintre Năvodari și Corbu, în județul Constanța.

Metodele prin care politia ii prinde pe soferii care stau cu mana pe telefon
Crosuri Ziare
Metodele prin care politia ii prinde pe soferii care stau cu mana pe telefon

La mai bine de o săptămână, de când a intrat în vigoare legea care a dublat amenzile pentru cei care nu se dezlipesc de telefon nici la volan, poliţiştii fac un prim bilanţ.

Recomandări
Angajatul Distrigaz reținut în cazul exploziei din Rahova a plecat de la judecătorie înainte ca instanța să se pronunțe
Stiri actuale
Angajatul Distrigaz reținut în cazul exploziei din Rahova a plecat de la judecătorie înainte ca instanța să se pronunțe

Un angajat al companiei Distrigaz Sud Rețele și doi de la firma privată de profil au fost reținuți miercuri seară, în ancheta exploziei din cartierul Rahova.

Lukoil își vinde activele internaționale, inclusiv pe cele din România, unei firme create de unul dintre oligarhii lui Putin
Stiri externe
Lukoil își vinde activele internaționale, inclusiv pe cele din România, unei firme create de unul dintre oligarhii lui Putin

Lukoil, gigantul energetic rusesc, își vinde activele internaționale către o firmă elvețiană fondată de către Gennady Timchenko, unul din oligarhii lui Vladimir Putin. Compania are o prezență semnificativă și pe piața din România.

Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
INCENDIU IN COLECTIV
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă

S-au împlinit 10 ani de la noaptea în care clubul Colectiv din București a fost cuprins de un incendiu devastator. 65 de oameni - cei mai mulți tineri - au murit în cel mai grav eveniment de după Revoluție, iar alți peste 180 au fost răniți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 30 Octombrie 2025

49:41

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28