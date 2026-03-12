Dacă la început, mulți oameni au venit cu tot felul de scuze, experimentul i-a convins că un accident produs chiar și la viteze mici poate avea urmări violente.

În doar două ore, zeci de șoferi au fost amendați pentru că nu purtau centura de siguranță.

Polițist: „Ca sancțiune principală vă voi aplica amendă minimă, care constă în 2 puncte de amendă, adică 405 lei, iar ca sancțiune complementară - 2 puncte de penalizare.”

Bărbat: „Eram foarte aproape, trebuia doar să parchez aici. Pe distanțe scurte nu prea port.”

Cei care au încălcat legea au fost invitați de polițiști să testeze un simulator de impact frontal, ca să înțeleagă că în cazul unui accident produs la doar 13 km/h, lovitura resimțită este ca la 65 km/h.

Șofer: „Tre să îmi fac dantura, mă doare și acum un dinte, vorbesc serios. Merg de acolo 500 de m și mă duc până acolo 500 de m și pentru un km nu mi-o pun că mi-e lene.”

Pasager: „Șoc, pur și simplu șoc. Am avut ocazia nefericită să am un accident la 60 km/h, am avut centura și a fost bine.”

Claudiu Costea, purtător de cuvânt Brigada Rutieră București: „Este indicat ca aceasta să treacă peste nivelul umărului, iar în partea inferioară să susțină punctele tari ale corpului. În situația unei decelerări, centura de siguranță ne menține pe locul din autovehicul.”

Victime sigure sunt și pasagerii.

Corespondent Știrile Pro TV: „Din comoditate sau ignoranță, unii pasageri aleg să nu poarte centura de siguranță atunci când urcă pe bancheta din spate. Deși durează doar câteva secunde să o cuplezi, lipsa ei poate face ca în cazul unui impact pasagerul să fie proiectat violent în interiorul sau chiar exteriorul mașinii.”

Doinița Dumbravă, consultant siguranță auto copii: „Legislația în România prevede ca micuții pasageri să stea în scaune omologate până la 135 de cm. În general, copiii când sunt strânși de centura de siguranță intră în panică și va fi greu să-i mai urcăm într-o mașină.”

Anul trecut, numai în Capitală, aproape 9.000 de șoferi au fost prinși în timp ce conduceau fără centura de siguranță.