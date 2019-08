Şofer lăsat să conducă, deşi abia suferise un accident vascular la volan. Ce a lovit apoi

Un şofer de 61 de ani, din Dâmbovița, a scăpat cu viață, dupa ce a pierdut controlul volanului, a ajuns pe sensul opus și a rupt porțile unei gospodării.

Bărbatului i s-ar fi făcut rău de la căldură. Iar în urmă cu doar un an, acesta suferise un accident vascular cerebral în timp ce conducea.

Accidentul a avut loc pe Drumul Național 72, în comuna Dragodana, din Dâmbovița. Bărbatul era singur în mașină și se îndrepta către casă.

Martor: "Cineva a vrut să îl depășească, l-a văzut că el făcea zig-zaguri, și l-a depășit, a trecut, era o mașină care transporta lemne. Și i s-a făcut rău și nu a mai ținut de volan, noroc că nu au venit mașini din partea asta, a intrat cu mașînă în gard".

Apropiații șoferului povestesc că acesta a mai avut un mare necaz în urmă cu un an, tot la volan.

Reporter: Are probleme de sănătate din câte știți?

Rudă: Da, a avut un accident vascular tot la volan, acum un an și medicii i-au spus după recuperare că e ok să conducă.

Proprietarii gospodăriei în gardul căreia s-a oprit mașină spun că au auzit un zgomot puternic, iar când au ieșit l-au găsit pe șofer inconștient și au chemat ambulanță.

Proprietar: "Ori i-a fost rău, ori accident vascular. Am înțeles că a avut probleme cu accident vascular înainte".

Mașina a rupt cu totul porțile și s-a oprit în curte, în zona unde cei mici își petreceau timpul liber. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Femeie: "Asta vorbeam cu soțul, se joacă în curte, va dați seama ce pericol ar fi fost".

Bărbatul a fost transportat la cel mai apropiat spital pentru îngrijiri și investigații. Polițiștii spun că vor cere o expertiză medicală pentru a se constată dacă pe viitor omul mai poate fi apt pentru a șofa.

