Cu ce viteză circula șoferul care a ucis 3 oameni la Tulcea. Mașina a sărit peste casă

Şoferul iresponsabil care a zburat cu maşina printr-o gospodărie din Tulcea, unde a ucis un băieţel, o gravidă, şi o bătrână, a fost arestat preventiv.

Familia greu încercată este în stare de şoc. Mama şi copilul au fost înmormântaţi marţi.

Rude: "Uite sticlele de bere acolo, sparte. Uitaţi. Uite berea."

Soţul gravidei ucise în accident este în stare de şoc. Omul era de fata când s-a întâmplat grozăvia, dar nu a apucat să schiţeze niciun gest. Şoferul care gonea pe şosea a aterizat pur şi simplu în curtea şi apoi pe casa lui.

Cătălin Țăranu, soţul femeii ucise: "Am văzut holbaria de praf aici şi deodată am văzut maşina în spate. Nu am realizat nimic."

Vecin: "Nu mai găsea maşina. Ea a ajuns peste casă, în partea cealaltă. A luat porţile, ăştia stăteau aici, şi de acolo a sărit peste casă, în partea cealaltă."

Bucăţi din vehicul s-au împrăştiat şi la vecini.

Stelica Gherghe, vecin: "Au sărit din copac, au venit cu maşina aici, iar şoferul şi persoana din dreapta s-au catapultat la vecinul, peste gard."

Experiment. Cu ce viteză circula șoferul

Un experiment făcut marți arată cât de tare a rulat maşină care a curmat 3 vieţi.

Bărbaţii din maşina au făcut un minut şi 48 de secunde până în momentul impactului. Vom încerca să parcurgem acum acelaşi drum circulând regulamentar, pentru a vedea dacă există o diferenţă importantă de timp. Vom porni cronometrul.

Şoferul a plecat din apropiere de Luncavița, de pe Drumul European 87 şi a mers aproximativ 3 kilometri prin comună Văcăreni.

Din această zonă au plecat cu maşina cei trei bărbaţi. Am parcurs aceeaşi distanţă, am circulat regulamentar şi am făcut nu mai puţin de 6 minute şi 3 secunde.

Potrivit calculelor, şoferul ar fi avut o viteză medie de 176 de kilometri pe oră. Nu este aşadar de mirare că autoturismul a intrat ca o ghiulea în tot ce a întâlnit în cale.

Individul a fost arestat preventiv. Cei doi bărbaţi care erau cu el în maşină sunt încă internaţi în stare gravă la terapie intensivă. Între timp, a patra victimă din curte, tot o gravidă, a fost mutată în secţia de neurochirurgie, iar medicii sunt încă rezervaţi în privinţa şansele ei de supravieţuire.

