Situație dramatică în Timișoara. Pacienții și nou-născuții îndură frigul în spitale, după ce orașul a rămas fără căldură

Situația capătă accente dramatice, în Timișoara, după ce orașul a rămas de marți fără apă caldă și căldură.

În zeci de mii de locuințe este frig ca în peștera, iar bolnavii tremură prin spitale. În maternitate, pruncii abia născuți sunt ținuți într-o singură încăpere, încălzită cu ajutorul aparatelor de aer condiționat, departe de mamele lor, care stau în saloane, la 15 grade Celsius. Reprezentanții primăriei au anunțat miercuri, că au găsit o soluție de moment.

Azi noapte au fost zero grade în Timișoara. În Spitalul Județean, care nu are centrală proprie, cei 700 de pacienți au primit ceai cald și câte o pătură în plus.

„În loc să ne vindecăm s-ar putea să mergem mai bolnavi acasă”, spune un pacient.

Acolo unde au putut, medicii au pornit aparatele de aer condiționat.

„Orice utilizare a unui aparat electric în această situație în care atât rețeaua electrică, cât și rețeaua de oxigen sunt forjate la maxim, poate reprezenta un risc”, a declarat managerul SJU Timișoara.

La Maternitatea Bega este și mai rău. Azi-noapte termometrele indicau doar 15 grade Celsius. Bebelușii au fost luați de lângă mamele lor și duși zona în care există aer condiționat.

„O altă mare problemă e legată de igiena nou-născuților care au fost șterși cu prosopul sau au fost șterși cu ajutorul șervețelelor umede”, a explicat un medic de la Maternitatea Bega.

Mamele înfofolite și-au văzut pruncii doar cât i-au alăptat.

„E dureros fiindcă e simțul de mamă pe care l-a declanșat atunci, dorul e imens”, a spus o mamă.

Datoriile societăţii de termoficare din oraș depăşesc 300 de milioane de lei. Miercuri, reprezentanții primăriei au anunțat că au găsit o soluție temporară: s-au înțeles cu un furnizor de gaz care va livra o cantitate limitată, timp de o săptămână, pentru care s-au dat în avans cinci milioane de lei.

La polul opus tot în vestul țării, este Oradea. Acolo oamenii au căldură în case din 12 octombrie. Autoritățile au investit în centrala care furnizează agentul termic 55 de milioane de euro. 85% au fost bani europeni. Cu încă 90 de milioane de euro a fost înlocuită jumătate din rețeaua de distribuție.

5% dintre locuințele din Oradea sunt încălzite cu apă geotermală. La Cluj-Napoca, în compania care furnizează agent termic s-au făcut investiții de aproximativ 17 milioane de euro.

La fel și în Iași, oraș care are două centrale de termoficare: una pe gaz, alta pe cărbune.

„Am apelat la fonduri europene de 2 ori până acum alături de un împrumut la Banca Europeană de reconstrucție și un grant de la guvernul Elveției, în franci elvețieni”, a declarat primarul Iașiului.

În acest caz investițiile trec de 250 de milioane de euro.