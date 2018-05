Șirul greșelilor în cazul copilului de 3 ani, mort. Lipsesc elemente importante din anchetă

În timp ce un copilaş de 3 ani a murit după ce ar fi mâncat lipia de la o shaorma, autorităţile caută răspunsuri. Lipsesc elemente importante din anchetă. De pildă, nu s-au luat probe de mâncare din locuinţa familiei.

Pe de altă parte, cele prelevate din restaurantul de tip fast-food au ieşit negative la analize. În acelaşi timp, familia vrea să depună o plângere împotriva serviciului de Ambulanţă, pentru felul în care au fost gestionate apelurile de urgenţă. Părinţii spun că au aşteptat 4 ore până când a ajuns la ei salvarea care trebuia să îi ducă la ''Spitalul Matei Balș''.

Patronul şi angajaţii shaormeriei de la care părinţii copilului mort au cumpărat joi seara de mâncare au fost audiaţi de poliţiştii de la Serviciul Omoruri.

Reporter: Aveţi ceva să vă reproşaţi?

Patronul restaurantului fast-food: Nu, absolut nimic, nu am ce să reproşez, am avut controlul, aşteptam să iasă rezultate mâine, totul este ok. În zece ani de zile nu am avut nicio reclamaţie.

Pe lângă declaraţiile lor, anchetatorii au primit şi rezultatele analizelor pe baza probelor luate din fast food. Acestea sunt negative .

Din păcate, inspectorii nu au prelevat probe din două locuri la fel de importante , locuinţa celor trei şi ambalajul shaormei, pe care părinţii o suspectează că i-a îmbolnăvit.

Dănuț Crăciun, DSP Ilfov: ''Am trimis o echipă la respectiva adresă şi nu am fost primiţi, nu ni s-a permis accesul pentru a vedea dacă ţine de casa respectivă, de eventuale alimente. Am înţeles că au fost bunici acolo.”

Inspectorii DSP nu au revenit.

Tatăl copilului: ”Nu m-a sunat, să-mi spună vezi că vrem să intrăm şi ne trebuie acceptul tău. Că dacă mă sunau direct pe mine, le spuneam.”

Ambalajul de la sharoma, dus de părinţi la spital, a ajuns în cele din urmă la Institutul de Medicină Legală. A trecut o săptămână în care nimeni nu a ridicat o probă din resturile de mâncare de pe pungă de plastic ca să vadă dacă nu cumva conţine toxine periculoase. Pentru că au trecut 7 zile, rezultatele nu ar mai fi concludente, deci nu se mai poate face o analiză.

Ancheta s-ar putea extinde şi asta pentru că, părinţii copilului urmează să facă o plângere penală la poliţie împotriva Ambulantei, despre care au spus că ar fi intervenit mult prea târziu.

Tatăl copilului: "Am vrut să depun plângere împotriva sistemului de Ambulanţă, pentru că nu au venit şi nu aveau ce trebuia la ei."

Supărarea lor este întemeiată. De la momentul în care au mâncat de seară şi până când inima copilului a încetat să mai bată au trecut doar 11 ore. În acest timp, trei ambulanțe au răspuns apelurilor, însă lipsa de comunicare a pus umărul la moartea micuţului.

Filmul evenimentelor din acest caz

Luni la 7 seara, părinţii au cumpărat un kebab, din care a mâncat toată familia. Băieţelul ar fi mâncat doar lipie. În timpul nopţi, au început să se simtă cu toţii rău. La 5 dimineaţa, familia a chemat ambulanţa. A răspuns un echipaj de la serviciul de urgenţă Hypocrate care a ajuns în 20 de minute şi i-au tratat pentru toxiinfecţie alimentară.

La 8 fără 10, tatăl a sunat din nou şi a cerut ajutor. A venit un echipaj complet, medic şi asistent, în 20 de minute. De data aceasta, medicul a considerat că cei trei ar trebui să fie transportaţi la spital însă ambulanţa lui, nu avea loc pentru trei pacienţi. Aşa că a cerut o altă salvare, dar pe cod verde. Transport neasistat - fără medic, fără asistent.

Tatăl copilului: "Mi-a zis cred ei că nu e foarte urgent şi o să vină. Te gândeşti că dacă suni în centrală şi ai fişa de internare stai să vină! Dacă plec eu cu maşina - oricum nu puteam să conduc - pierd timp pe drum."

Aşa că părinţii au aşteptat să vină cea de-a treia ambulanță. În tot acest timp, starea copilului s-a agravat. S-a instalat deshidratarea. Părintele a sunat de mai multe ori la 112 spunând că cel mic se simte tot mai rău şi întrebând când ajunge ambulanta. I s-a spus să aştepte. În acest moment, ar fi trebuit ca dispecera de la ambulanţă, să schimbe prioritatea cazului.

Alis Grasu, manager SABIF: ”Operatoarea depăşeşte... încalcă regulamentul, pentru că nu anunţă medicul coordonator. Regulamentul prevede ca orice, că e transport sau consultaţie, dacă la revenire apar elemente de gravitate ele trebuie comunicate.”

Maşina doar cu şofer a ajuns după 4 ore

"Făcuse câteva curse de sânge înainte. Puteau să trimită altă ambulanță. Mai există şi Smurd-ul, putea să mă sune înapoi, să-mi spună că uite, nu avem o maşină disponibilă acum."

Iar şirul de erori continuă. Şoferul salvării nu a comunicat spitalului Balş că aduce un pacient critic pentru că medicii să se pregătească. Astfel, la 2 ore după ce a ajuns la camera de gardă, copilul s-a stins.

Prof. dr. Mihai Craiu, medic pediatru: "Există o fereastră de oportunitate. În medicina de urgenţă se numeşte "ora de aur". Din păcate, evoluţia enterocolitelor este frecvent severă. Puţinele resurse de energie se consumă mult mai repede. Nu poate fi trezit, răspunsurile incoerente - deci afectare neurologica - şi de mare severitate este dispariţia pulsului."

Un copil de trei ani are 70 la sută apă în corp. Atunci când apar vărsăturile şi diareea, deshidratarea se instalează rapid. Viaţa copilului e pusă în pericol pe de o parte de concentrarea substanţei toxice într-un volum mai mic de lichide, dar şi de reacţia de shut-down a organismului. Creierul dă semnal de oprire pentru organe. Întâi celor de care se poate dispensa, şi într-un final, şi pentru cele vitale.

Pe unele dintre ambulanţe, există un pistol care rehidrateaza rapid pacientul. Maşina care a răspuns ultimului apel, nu avea aşa ceva în dotare. "Îl pun aici şi intră în os. Mai departe conectăm un prelungitor prin care dăm lichidele cu seringa. Pentru că fiind os nu se sparge. La venă dacă împingi s-a spart. Şi poţi să bagi 3-4-5 seringi, să înceapă să pâlpâie inima."

Ancheta este în curs.

