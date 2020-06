Sfârșit brutal pentru un bărbat care mergea pe jos spre casă. Cum s-a întâmplat

Sfârșit brutal, duminică noapte, pentru un bărbat de 37 de ani. Acesta circula pe jos pe drumul dintre Snagov și Gruiu, când o mașină care venea din față l-a izbit violent.

Medicii ajunși la fața locului au încercat să îi salveze viața, însă în cele din urmă au declarat decesul.

Acum polițiștii încearcă să afle cu exactitate în ce condiții s-a produs accidentul.

Bărbatul de 37 de ani mergea spre casă, dar la un moment dat a părăsit trotuarul și a pășit pe carosabil.

Din fața lui venea o mașină în care se afla un cuplu iar șoferul nu a reușit să îl vadă la timp pe pieton și l-a izbit puternic.

Martorii povestesc că acesta circula cu viteză și din această cauză nu reușit să evite impactul.

”Nepoata bărbatului mort: Era unchiul meu.

Reporter: Era pe jos sau mergea cu bicicleta?

Nepoata: Pe jos, pe jos.

Reporter: Mergea spre casă, mă gândesc, nu?

Nepoata: Da, și a ieșit în fata mașinii. Nu avea copii, nu era căsătorit”.

Medicii ajunși la fața locului l-au resuscitat pe pieton, dar eforturile depuse au fost în zadar și din nefericire aceștia au fost nevoiți să confirme decesul.

”Am văzut lumini, m-am speriat”

Trupul neînsuflețit al bărbatului va fi transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru necropsie.

Persoanele care locuiesc în apropiere s-au speriat și au ieșit imediat să vadă ce s-a întâmplat.

Martor: ”Am văzut pe aici lumini, m-am speriat, zic ce s-o fi întâmplat. Am ieșit afară, am văzut pompieri, a venit SMURD-ul, poliția una alta”.

Șoferul a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Autoritățile au deschis o anchetă în acest caz.