Șeful Poliției din Paris, Laurent Nunez, despre cauzele exploziei devastatoare: „Bineînțeles că sunt foarte precaut”

Deflagrația a fost urmată de un incendiu puternic, iar o clădire din apropiere s-a prăbușit parțial.

Explozia avut la loc în jurul orei 17.00, într-o clădire din centrul Parisului care găzduia un centru de design. Zona - foarte aproape de Jardin du Luxembourg și de Universitatea Sorbona - este frecventată de turiști, în special în această perioadă a anului.

Reporter: Ai auzit explozia?

Trecător: „A fost un zgomot atât de puternic încât s-a zguduit și casa. Ne-am întrebat ce se întâmplă, ne-am gândit că poate e vreo furtună, dar nici vorbă. Apoi am aflat ce s-a întâmplat. E îngrozitor. Acolo este și școala de muzică Schola Cantorum.”

Femeie: „De obicei lucrez jos, în magazin, cu soțul meu. De data asta eram sus, să iau ceva, când am auzit bubuitura. Din fericire, fereastră era deschisă, putea să se spargă. Am coborât imediat, soțul meu era de-a dreptul șocat, era praf peste tot. Am ieșit și am văzut flăcările uriașe, mi-am sunat fiica, plângea, îi era foarte frică.”

Mai multe persoane rănite au primit îngrijiri într-o braserie din apropiere. Dar căutarea răniților a continuat până târziu. Potrivit martorilor, înainte de explozie se simțea un miros puternic de gaz în apropiere.

Laurent Nunez, șeful Poliției din Paris: „Bineînțeles că sunt foarte precaut cu privire la cauzele exploziei care a declanșat acest incendiu. Am desfășurat 270 de pompieri de la departamentul din Pariş și 70 de autospeciale. Focul e stins acum.”

