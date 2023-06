Explozie puternică de gaze în Paris. Mai multe clădiri au fost incendiate, iar salvatorii scot oameni pe tărgi

UPDATE

Cel puţin patru persoane au fost rănite grav într-o explozie, în arondismentul al V-lea al Parisului, potrivit unor surse din cadrul poliţiei, relatează Le Figaro.

Primarul arondismentului al V-lea, Florence Berthout, a confirmat acest bilanţ.

Potrivit mai multor martori, persoane ar fi blocate sub dărâmături.

Militari francezi au fost desfăşuraţi să păzească intrarea în perimetrul de securitate stabilit la locul exploziei.

Parchetul din Paris a anunţat un prin bilanţ provizoriu de o ”persoană rănită arsă” în urma exploziei.

”Nimic nu permite să se determine originea sinistrului în acest stadiu”, subliniază parchetul.

Explozia a atins Paris American Academy, o şcoală de design şi modă.



❗️Just In ????: #Paris city officials confirm as gas #explosion, many buildings are on huge fire, emergency issued in 5th arrondissement, also known as the Latin Quarter.#France pic.twitter.com/5yeFHfZuOH