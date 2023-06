Explozie la o fabrică de praf de puşcă în Rusia, au fost raportați patru morţi şi mai mulţi răniţi

"O explozie s-a produs în incinta uzinei de praf de puşcă de la Tambov", un oraş situat la circa 400 de kilometri sud-est de Moscova, potrivit anunţului Ministerului rus al Situaţiilor de Urgenţă. "Deocamdată, avem informaţii despre patru morţi şi mai mulţi răniţi", adaugă sursa citată.

Potrivit guvernatorului regiunii Tambov, Maxim Egorov, explozia, care a provocat un incendiu între timp stins, a fost cauzată de "un factor uman".

"Pot spune fără echivoc că nu a fost un atentat", a scris guvernatorul pe Telegram, după ce mai multe atacuri cu drone şi acte de sabotaj au fost efectuate pe teritoriul Rusiei de când aceasta a lansat anul trecut războiul în Ucraina.

"Nu există nicio ameninţare pentru lucrătorii uzinei, nici pentru localnici", a mai dat asigurări acelaşi guvernator, precizând că respectiva uzină de praf de puşcă funcţionează normal şi producţia nu a fost suspendată.

Pentru a asigura nevoile armatei în războiul din Ucraina, fabricile ruse de arme şi muniţii lucrează la capacitate maximă. Accidente survin frecvent în aceste fabrici, din cauza neglijării regulilor de securitate şi vechimii unor echipamente.

In Russia, a fire broke out at a gunpowder factory. Four dead and 12 injured, - Russian media

The fire started in the factory building in Kotovsk, Tambov region. The cause of the fire is called the "human factor" and they emphasize that "this is not a terrorist attack." ???????????? pic.twitter.com/LhyNhcp8V6