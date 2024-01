Securitatea cibernetică, „foarte puternică” în România, după ambasadorul Israelului, la o zi de la atacul de la Parlament

Multe companii israeliene lucrează aici, creează produse şi servicii, alături de ingineri români grozavi, a declarat, miercuri, ambasadorul Israelului în România, Reuven Azar, într-o conferinţă pe teme de securitate cibernetică, transmite Agerpres.

„România îşi construieşte acum capacităţile digitale şi investim împreună în construirea acestor sisteme digitale care vă vor susţine şi moderniza ţara, fie că este vorba de sectorul guvernamental, fie că vorbim despre sectorul privat. Întrebarea este nu doar cum să protejezi sistemele pe care le construieşti cu finanţare europeană generoasă, ci şi cum să lucrezi cu sectorul privat, astfel încât să investească tot ce este necesar pentru a construi şi a deveni rezilient, în special atunci când vorbim despre războiul din Ucraina, în urma căruia au crescut şi ameninţările în domeniul cibernetic. Aşadar, companiile israeliene sunt în locul potrivit, deoarece România îşi construieşte această capacitate. România este o ţară foarte puternică atunci când vine vorba despre securitate cibernetică. Am văzut multe companii israeliene lucrând, creând de fapt produse şi servicii în domeniul cibernetic, aici, în România. Există potenţial pentru ca în România să existe ingineri grozavi, aşa că nu este vorba doar despre vânzarea de produse cibernetice, ci şi despre asociaţii mixte pentru a crea soluţii şi a cuceri pieţele globale împreună", a declarat Reuven Azar.

Oficialul israelian a vorbit, de asemenea, despre provocări, inclusiv în materie de securitate cibernetică, în contextul războiului dintre Israel şi Hamas.

„Nu există nicio îndoială că vorbim acum, pe fundalul acelui atac teribil pe care l-am suferit pe 7 octombrie, şi vreau să vă spun trei lucruri despre acesta. În primul rând, nu există nicio îndoială că am avut un eşec major, atunci când vorbim despre informaţiile noastre şi despre pregătirea noastră operaţională faţă de ameninţarea Hamas, şi am plătit un preţ scump pentru asta. Vom încerca să ne învăţăm lecţia, iar acum încercăm să eliminăm ameninţarea militară Hamas şi, cu sprijinul multor aliaţi ai noştri, inclusiv de aici din Europa, sunt optimist că vom reuşi. Al doilea lucru este că ameninţările din Orientul Mijlociu au crescut destul de puternic, în ultimii câţiva ani, iar ăsta este rezultatul unui vid care a fost creat de turbulenţele arabe şi apoi de implicarea Iranului (...) La unele dintre aceste ameninţări am reuşit să facem faţă sau am încercat să încetinim ameninţarea, dar, practic, ne aflăm într-o situaţie în care ameninţarea iraniană şi capacitatea proxy-urilor au fost construite într-o măsură care a dus la o provocare nu numai asupra Israelului, ci şi asupra comerţului mondial, aşa cum am văzut în Marea Roşie, sau cu întreruperea comerţului internaţional. Trebuie să ne ocupăm de asta", a menţionat Reuven Azar.

Ambasadorul a punctat faptul că, deşi au existat încercări ale iranienilor de a ataca sistemele digitale ale Israelului, „nu au reuşit şi, în acest sens, salut capacitatea şi robusteţea cibernetică israeliană în acest conflict, lucru foarte relevant pentru Europa şi, de asemenea, pentru România".

Sursa: ProTV / Agerpres Etichete: , , , Dată publicare: 31-01-2024 10:40