Seceta a făcut prăpăd. Lacuri importante din țara noastră au secat: „Este teroare ce e aici”

Seceta prelungită și nu în ultimul rând lipsa de implicare a autorităților au dus la secarea unor lacuri importante din țara noastră.

De pildă, în loc de apă, turiștii care au ajuns la Lacul Sărat se scufundă în nămol. Și, mai gravă este situația în laguna de la Nuntași, parte a Biosferei Deltei Dunării, unde acum nu mai e strop de apă.

Fostul lac Nuntași din județul Constanța, inițial cu o suprafață de 840 de hectare și o adâncime medie de doi metri, a dispărut efectiv în ultimele două luni. Cauzele sunt multiple. Pe lângă erorile umane putem vorbi și despre seceta prelungită, care a făcut ca în aceste două luni, întreaga cantitate de apă să se evapore iar peisajul să devină unul saharian.

Localnicii spun că primele semne au apărut în primăvară.

Reporter: „Cum era înainte?”

Localnic: „Era apă pe el exact până în buză, până în primul pâlc de stuf unde se vede. Mor pescărușii și peștii. E teroare ce este aici."

Andrei Călin, ecolog Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral: „Va trebui să decolmatăm lacurile, de fapt complexul lacustru care leagă lacul Histria de lacul Sinoe, având și niște canale aferente prin care să poate circula apa."

Deși situația este gravă, iar peisajul straniu, au și apărut turiștii.

Bărbat: „Impresionant, ceva unic. Nu ne așteptam să vedem așa ceva cu toată seceta."

Femeie: „Deșert arid plin de depuneri minerale este ce ne-am imaginat că ar fi la Vulcanii Noroioși, dacă nu ar mai erupe. Un peisaj care seamănă cu alte planete."

Lucrurile nu stau prea bine nici la Lacul Sărat, aflat lângă Brăila. În loc de apă, oamenii intră în nămol.

Femeie: „Până la genunchi este după 30 de metri. Aici cred că e până în 20 de centimetri."

Bărbat: „Vin cu apă de acasă. Am văzut niște bidoane. Și te speli. Îți iei bidoanele după tine acasă."

Marius Toader, administrator plajă: „Apa venea de la munte, din Vrancea, prin pânza freatică. Acum, cu diverse lucrări, de îndiguiri, de eu știu ce alte alea, nu mai este așa."

Și Lacul Balta Albă din județul Buzău a scăzut cu aproape o jumătate de metru în această vară.

Seceta afectează în egală măsură și culturile care în multe locuri au fost pârjolite de soare.

Mihai Diaconu, fermier: „Nu avem cu ce să ne dăm arendă la oameni. Paguba e pe 80-90%. Toată munca este spulberată pe anul ăsta. Un an pe care îl încheiem nu pe zero, m-aș bucura să îl închei pe zero, dar nu-I încheiem pe zero, îl încheiem pe datorii."

Zilele trecute, Ministerul Agriculturii a anunțat că va acorda subvenții inclusiv pentru culturile de lucernă și trifoi.