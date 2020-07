Secetă cumplită în Vaslui. ”Nu mai e nimic e făcut”

În timp ce zone întinse din țară se confruntă cu inundații, în centrul și în sudul județului Vaslui este secetă.

Acolo nu a mai plouat de luni întregi, iar agricultorii vorbesc despre pierderi chiar și de 100% în cazul culturilor de porumb.

Fermier: "Ar trebui să aibă....nici nu găsesc un știulete cum ar trebui să arate. Nu arată deloc bine".

În nordul județului Vaslui au căzut în ultimele zile cantități importante de apă, dar, în rest, abia s-au înregistrat cinci litri pe metrul pătrat, spre disperarea agricultorilor.

Fermier: "Lipsa de apă fiind mare nu a avut ce să facă. Planta e compromisă. Buruieni nu sunt, densitate avem. Planta a evoluat bine, dar nu a plouat de o lună, nu mai e nimic de făcut".

Acest fermier are peste 400 de hectare doar cu porumb. Cultura este afectată, spune el.

Dar, din cauza secetei prelungite, sunt anunțate pierderi și când vine vorba despre floarea-soarelui sau rapiță.

Oamenii se tem că nu își vor recupera nici măcar investiția.

Dan Hurduc, fermier: "Anul acesta este aproape compromis. Sunt pierderi financiare pe toată linia, încercăm să supraviețuim, începem un nou ciclu de producție. Poate la anul va fi mai bine".

Mulți renunță să mai cultive pământul

Mari probleme sunt și pe Valea Prutului, unde de săptămâni întregi nu a mai plouat.

Costică Boacnă, fermier: "Am făcut cheltuieli foarte mari crezând că fac producții foarte bune. Toți gândim așa. Noi am gândit 5-6 tone la grâu, 8-10 tone la porumb, 4 la floare. Dar am făcut la grâu 1.500, la porumb nimic, la floare jumătate din cât ne-am propus și, în final, se acumulează pierderi. Trebuie să fim ajutați".

Localnic: "Porumbul așteaptă apă, dar nu știm când va ploua ca să crească. Dar dacă ploua, poate fi prea tărziu și se usucă de tot. La alții îi ia apa și la noi burează ca o rouă. Se mai poate salva ceva? Dacă plouă, dacă nu, se usucă tot".

În aceste condiții, mulți agricultori se văd nevoiți să se orienteze către culturi rezistente la secetă, în timp ce alții renunță să mai lucreze pământul.