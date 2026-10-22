În paralel, conducerea școlii a început o anchetă internă. Incidentele s-ar fi petrecut la Școala Gimnazială din Săveni. Primul, în urmă cu două zile, în pauza mare, când, spun părinții, cadrul didactic l-ar fi lovit cu palma peste față pe unul dintre elevi. Conducerea școlii a transmis că profesorul neagă acuzația.

Cerasella Oneagă, director al Școlii Gimnaziale din Gropnița: „Domnul profesor i-a făcut o observație, pentru că acel copil voia să iasă din perimetrul școlar. Reacția elevului a fost una agresivă, verbală, cu impertinență și aroganță. Nu vă pot spune mai mult, că ar fi fost lovit, pentru că martori în acest sens nu există. Și, din spusele cadrului didactic, nu se confirmă nici acest lucru, ci doar reacția elevului în cauză.”

Părinții copilului au depus plângere în aceeași zi.

Alina Mocanu, purtător de cuvânt al IPJ Iași: „Reprezentantul legal al minorului a precizat că nu dorește emiterea unui ordin de protecție provizoriu. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă.”

Al doilea caz a pornit de la un alt elev, coleg de clasă cu presupusa victimă.

Antonina Bliorț, purtător de cuvânt al ISJ Iași: „Un copil s-a lovit pe holuri. Cadrul didactic, care era prezent în unitatea de învățământ la momentul respectiv, ar fi avut un limbaj nepotrivit în comunicarea cu unul dintre părinții copilului.”

Familia a depus o sesizare scrisă la conducerea școlii, care a început o anchetă internă pentru ambele incidente.

Cerasella Oneagă, director al Școlii Gimnaziale din Gropnița: „Este un domn profesor cu o vechime considerabilă în învățământ, un cadru didactic cu gradul I, implicat în tot ce înseamnă activități la clasă și activități didactice.”

De asemenea, acesta nu a mai fost vizat de anchete disciplinare, spun superiorii.