Scandal într-o comună din Gorj. Un angajat al primăriei arunca gunoaie la marginea unei păduri

Scandal într-o comună din Gorj, unde chiar un angajat al primăriei a fost prins în timp ce arunca gunoaie la marginea unei păduri.

Bărbatul transporta deșeuri din construcții și a fost surprins de un consilier local, care l-a luat la întrebări.

Drept răspuns, alesul sătenilor s-a ales cu înjurături și cu amenințări.

Consilierul local care a surprins aceste imagini trecea întâmplător pe la marginea pădurii. A rămas surprins să vadă că un angajat al primăriei nu doar că arunca acolo gunoaie, ci se comportă și agresiv.

Adrian Balu, consilier local Fărcăești: „Am oprit mașina, nu am avut timp să reacționez că am văzut pe cineva că aleargă cu un levier către mine. Am scos telefonul și am început să filmez și mi-am dat seama că e tractorul primăriei.”

Primarul comunei Fărcăești susține însă că nu există nicio problemă și că nimeni nu a încălcat legea.

Constantin Drăgoescu, primar Fărcăești: „N-am aruncat nici un gunoi, ce gunoi am aruncat. Sunt niște pavele de aici, rezultate, nu e nicio problemă, dacă e ceva le putem lua de acolo, nu e nicio problemă. Nu e să zicem că aruncarăm niște moluz de casă sau ceva.”

Ramona Rădoacă, comisar Garda de Mediu Gorj: „Față de cele constatate s-a impus primăriei să procedeze la ridicarea acestora și depozitarea pe o platformă betonată. Pentru fapta săvârșită, Primăria a fost sancționată cu amendă în valoare de 30.000 de lei."

Adrian Balu, consilier local: „Aveam o pretenție de la domnul primar, pentru că înainte a fost pădurar și chiar credeam că poate să nu arunce gunoaiele în pădure, chiar aveam o pretenție.”

Deșeurile provenite de la amenajarea curții bisericii urmau să fie transportate de firma care a făcut lucrările, finanțate din bugetul local. Acum consilierul care a descoperit neregulile cere socoteală și pentru modul de cheltuire a banului public.

Adrian Balu, consilier local: „Vedeți și dvs, din dreapta bisericii până aici au fost scoase o cantitate mare - da și noi, Consiliul Local, am acordat unei firme să facă lucrarea, nu știu de ce primăria s-a implicat să facă acest lucru, 5 miliarde a dat Consiliul Local pentru renovarea acestei biserici.”

În plus, pentru că a fost amenințat și înjurat de angajatul primăriei, consilierul a depus și plângere la poliție pentru ca bărbatul să fie tras la răspundere.