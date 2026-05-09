Atacul șocant s-a petrecut într-un cartier de vile din Alba Iulia. Apropiații fetiței spun că agresorul s-a judecat vreme îndelungată într-un proces civil cu părinții ei, după ce individul a blocat o stradă din cartier cu cauciucuri și pietre.

Nemulțumit de sentință, ar fi atacat-o din spate cu o șurubelniță pe fetița care venea pe bicicletă de la școală. Tatăl, care i-a ieșit în cale copilei, a fost și el luat la bătaie.

Vecină: „A zbierat un bărbat că ne-a atacat cu cuțitul și când m-am uitat erau acolo bicicletele."

Atacatorul a fugit, dar a fost găsit repede de polițiști. El a fost reținut pentru 24 de ore.

Mădălina Crișan, purtător de cuvânt IPJ Alba: „Un bărbat în vârstă de 45 de ani pe fondul unor neînțelegeri mai vechi pe care le-ar fi avut cu familia unei minore de 12 ani ar fi agresat-o fizic cu un obiect ascuțit în zona spatelui, iar pe tatăl acesteia în vârstă de 50 ani l-ar fi agresat fizic."

Fetița a ajuns la spital, unde medicii au operat-o de urgență.

Radu Vieru, medic primar chirurgie Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: „Traumatism cranio-facial și plăgi înțepate multiple, fiind leziuni potențial amenințătoare de viață s-a format o echipă medicală, s-a intervenit chirurgical, s-a făcut un drenaj pleural, extragere de corp străini, la momentul actual fetița este stabilă."

Agresorul este cercetat pentru tentativă de omor.