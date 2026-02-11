Medicii precizează că înţeleg preocuparea autorităţilor faţă de deficitul de personal şi investiţia statului în formarea profesională, dar subliniază că „libertatea alegerii locului de muncă este garantată de Constituţie”.

„Divizia Medicilor SANITAS înţelege preocuparea autorităţilor privind deficitul de personal medical şi recunoaşte investiţia statului în formarea profesională a medicilor prin finanţarea studiilor şi a rezidenţiatului. Cu toate acestea, ne exprimăm ferm şi fără echivoc dezacordul faţă de orice tentativă de a transforma educaţia medicală finanţată de la buget într-o obligaţie de muncă impusă ulterior absolvirii”, au transmis, miercuri, medicii din cadrul Federaţiei SANITAS, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, învăţământul public reprezintă un drept constituţional şi o politică de stat, nu un contract care poate genera obligaţii profesionale forţate.

„Libertatea alegerii locului de muncă este garantată de Constituţia României şi de principiile europene”, au mai transmis medicii.

Aceştia resping ideea că medicii pot fi reţinuţi în sistem prin constrângeri administrative.

„Realitatea demonstrează că exodul personalului medical este determinat de suprasolicitare, lipsa personalului, infrastructura insuficientă şi instabilitatea legislativă, nu de lipsa responsabilităţii profesionale. Divizia Medicilor SANITAS susţine clar că medicii trebuie convinşi să rămână în România prin condiţii de muncă sigure, salarizare corectă, respect profesional şi perspective reale de carieră, nu prin măsuri restrictive”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Medicii cer autorităţilor „să renunţe la abordările coercitive şi să iniţieze un dialog social real cu partenerii sindicali pentru identificarea unor soluţii sustenabile care să stabilizeze sistemul medical românesc”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că medicii ar putea fi obligaţi să rămână în ţară pentru un anumit număr de ani.

„În ceea ce priveşte problemele legate de dezechilibrele dintre rural şi urban, medici şi aşa mai departe, eu voi susţine că, dacă beneficiezi în ţara noastră de o pregătire medicală pe tot parcursul studiilor, făcute la buget, rezidenţiat plătit de statul român, ai o obligaţie faţă de ţara aceasta şi, cel puţin câţiva ani, doi, trei, patru, cinci ani, trebuie să lucrezi undeva în România”, a declarat premierul Ilie Bolojan, la o întâlnire cu primarii de comune.

Bolojan propune ani obligatorii de muncă în țară după facultate

„Atunci cu siguranţă nu vom avea 7.000 de absolvenţi ai facultăţilor de medicină din România, vreo 4.000 la rezidenţiat şi, după nu ştiu câţi ani de zile, cam 1.000 de angajaţi în sectorul public. Şi ceilalţi, din păcate, sunt pierduţi şi suntem pe locurile unu, doi şi trei, în multe ţări europene, ca număr de medici. Dar pentru asta trebuie să avem curajul să luăm nişte decizii care uneori nu sună bine şi, într-adevăr, să distribuim o parte din medicii noştri acolo unde este nevoie, în ruralul mai îndepărtat, în urban mic şi aşa mai departe", a precizat Bolojan.

El a atras atenţia asupra faptului că există 7.000 de absolvenţi ai facultăţilor de medicină din România, dintre care doar 1.000 angajaţi în sectorul public. Pe de altă parte, există mulţi medici români care ajung să lucreze în alte ţări.

„Atunci cu siguranţă nu vom avea 7.000 de absolvenţi ai facultăţilor de medicină din România, vreo 4.000 la rezidenţiat şi, după nu ştiu câţi ani de zile, cam 1.000 de angajaţi în sectorul public. Şi ceilalţi, din păcate, sunt pierduţi şi suntem pe locurile unu, doi şi trei, în multe ţări europene, ca număr de medici. Dar pentru asta trebuie să avem curajul să luăm nişte decizii care uneori nu sună bine şi, într-adevăr, să distribuim o parte din medicii noştri acolo unde este nevoie, în ruralul mai îndepărtat, în urban mic şi aşa mai departe”, a precizat Bolojan.

România se confruntă cu un deficit de medici

Deficitul de medici din țară trece de 15.000. Principala problemă este că cei mai mulți rămân după rezidențiat să lucreze în marile orașe. Potrivit ultimelor statistici OECD, România are o rată de 3,7 medici la 1.000 de locuitori, fiind sub media europeană de 4,3.