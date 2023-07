Sancțiunile date în cazul femeii care a născut pe trotuar, lângă Spitalul din Urziceni. Declarațiile ministrului Rafila

„Personalul care deservea compartimentul de primiri urgențe nu i-a acordat niciun fel de asistență medicală, au sunat la 112 ca să fie preluată această femeie gravidă și să o transfere la altă maternintate, pretextând că nu există personal medical calificat la serviciul de gardă. Femeia a plecat neînsoțită, a ajuns în fața clădirii, ambulnața a venit, din fericire, imediat și s-a declanșat nașterea. Cei din ambulanță au asitat această femeie și s-a ajuns la situația în care ea a născut într-un loc total nepotrivit. Și copilul, și mama au fost transferați la maternitatea din Slobozia. Ei sunt bine, cel puțin până în momentul de față”, a spus ministrul Rafila.

„Aș vrea să discut despre un principiu pe care nu o să putem să-l modificăm, indiferent de câte sancțiuni vom da. E vorba de principiul care ar trebui să guverneze întreg personalul medical, cel al umanității, în fața unui om care are nevoie de ajutor. Nu discutăm despre calificarea profesională a celui care este de gardă, ci despre un personal medical care trebuie să aibă grijă de pacienți, nu să îl îndrume spre ieșirea din spital. Este un lucru serios, grav, trebuie să lucrăm, este o problemă foarte seriosă. Fac un apel public către întreg personalul medical să acorde asistență medicala cu empatie și grijă pacienților”, a mai spus acesta.

Ministrul a declarat că se așteaptă ca managerul spitalului să-și dea demisia sau să fie demis de către primăria orașului, acea unitate medicală neaparținând Ministerului Sănătății, ci primăriei din Urziceni.

„Am trimis imediat, după ce am aflat am trimis inspecție la fața locului, s-au dat sancțiuni, am făcut o teleconferință cu DSP ca să le reamintim responsabilitățile și procedurile. DSP trebuie să găsească cele mai bune căi să monitorizeze activitatea acestor instituții. Degeaba am o secție de obstretică ginecologie dacă nu am personal calificat.

Cred că o demisie de onoare sau o demitere a managerului de către primarul din Urziceni este și morală, și potrivită. Avem aceste spitale ca să acordăm asistență medicală. Faptul că nașterea a descurs bine și mama și copilul sunt bine arată că nașterea se putea realiza în interiorul spitalului cu ajutorul personalului care era prezent acolo”, a spus ministrul.

Inspectorul șef al comisiei de inspecție care s-a deplasat la Spitalul din Urziceni a spus ce sancțiuni s-au aplicat până în momentul de față.

„În urma a ce am vazut pe Facebook și la solicitarea domnului ministru, doi colegi de-ai mei au efectuat un control. S-a constatat că există în structura spitalului o secție de obstretică ginecologie cu 25 de paturi și 5 de neonatologie, dar nu există medic nici de neonatologie, nici de obstretică ginecologie și nici medic anestezist după orele 15. Pacienta care s-a prezentat la spital a venit cu mașina proprie, a ajuns la primiri urgențe unde a fost văzută de o asistentă. În mod normal, doamna asistentă trebuia să solicite investigații din partea medicului de gardă, el nu a fost chemat, timp în care doamna asisten s-a gândit să sune la 112 pentru un transfer interclinic al pacientei. Menționez că, într-adevăr, spitalul avea un protocol privind transferul interclinic al pacienților de la spitalele cu competențe reduse la spitalele cu competențe terapeutice mai mari. În perioada asta s-a întamplat evenimentul. Pentru toate aceste lucruri, colegii au sancționat managerul spitalului pentru neorganizare cu 4.000 de lei, maximum pentru persoane fizice. O să întrebați de ce sancțiunea nu este mai mare. Există și sancțiune de 30.000 de lei, dar asta ar trebui dată spitalului și asta ar însemna să luam bani din propriul buzunar sau din medicamentele bolnavilor ca să plătim o asemenea amendă. A fost sancționată și asistenta, care nu a respectat procedurile de examinare și investigare, cu 4.000 de lei, și medicul de gardă pentru că nu și-a îndeplinit atribuțiile. Și domnul director avea atribuții ca și doamna manager, dar înțeleg că între timp s-a internat într-un spital și e în concediu medical”.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 31-07-2023 16:25