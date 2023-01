Salariile la ASPA. Șeful instituției are aproximativ 19.000 de lei pe lună, cu sporurile incluse. Cât câștigă un hingher

Un director poate ajunge până la aproximativ 19.000 de lei, incluzând sporurile, în timp ce un hingher câștigă aproximativ 4.300 de lei pe lună.

Potrivit grilei de salarizare publicată pe site-ul Autorității pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA) directorul general al instituției câștigă un salariu de bază în valoare de 16.917 lei, la care se mai adaugă şi un spor de lucru în condiţii vătămătoare de 1.456 lei. Toate sumele din tabel sunt cele de încadrare, iar din ele se scad contribuțiile către stat.

Un director adjunct are un salariu de 14.919 lei pe lună, la care se adaugă un spor de condiții vătămătoare de 1.907 lei, un şef serviciu căștigă 9.690 lei/lună plus spor de condiții vătămătoare de 1.238 lei, un consilier primește lunar 5.899 lei/lună, plus spor de condiții vătămătoare de 754 lei.

Un muncitor necalificat (în cazul ASPA, hingherul, persoana care prinde efectiv animalul pe teren) are un salariu de 3.631 lei/lună plus spor de condiții periculoase de 464 lei, iar un şofer 4.093 lei/lună plus spor de condiții periculoase de 523 lei, arată sursa citată.

Referentul cu studii superioare are 6242 lei, cu spor de 798 de lei condiții periculoase.

Un șef de birou are un salariu de 9074, plus un spor de 1160 condiții vătămătoare.

Un inspector de specialitate câștigă 6193 de lei plus un spor de 792 de lei condiții vătămătoare.

Tot personalul mai are în plus la salariu o indemnizație de hrană de 347 lei/lună proporțional cu timpul efectiv lucrat.

ASPA nu a precizat însă cum se explică sporurile de condiții vătămătoare ori periculoase pentru categoriile de personal care desfășoară exclusiv munca de birou.

