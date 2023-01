ASPA, după ce o femeie a fost omorâtă de câini în zona Lacul Morii: „Am ridicat peste 120 de câini, din aprilie şi până acum”

„Această zona, zona Lacul Morii, este una cunoscută de noi ca fiind o zonă cu câini fără stăpân, ştim foarte bine anul trecut în aprilie a avut loc un incident, de asemenea, se pare că este vorba de aceeaşi femeie care a fost muşcată atunci de câini. De la momentul respectiv şi până în prezent ASPA a derulat zeci de acţiuni în această zonă, pe toate străzile adiacente acestui câmp. Am ridicat de pe aceste străzi peste 120 de câini până în prezent, din aprilie anul trecut, de la incidentul de atunci până acum. Am făcut sesizări către alte autorităţi deoarece această problemă a câinilor fără stăpân nu e doar problema ASPA. Am spus-o şi o repetăm – capturarea nu rezolvă cauza, ci efectul. Luăm câinii găsiţi pe străzi la acel moment, însă dacă nu acţionăm printr-un efort comun alături de alte instituţii să luăm măsuri pentru a prevenit astfel de incidente, din păcate, ne vom confrunta cu astfel de incidente în continuare”, a afirmat, sâmbătă, Cătălina Trănescu, potrivit news.ro.

Chestionată la ce instituţii se referă şi ce măsuri pot fi luate, purtătoarea de cuvânt a ASPA a răspuns: „Departe de mine gândul de a face un ping pong între instituţii, că nu este ceea ce ar putea ajuta într-un fel sau altul, însă sunt lucruri reale care ţin de competenţele şi atribuţiile fiecărei instituţii şi care trebuie spuse”.

„Prin urmare, ASPA este responsabilă de gestionare câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Bucureşti. În paralel cu noi ar trebui să avem sprijinul Poliţiilor Locale de sector, Poliţie Naţionale, care are competenţe faţă de ASPA şi anume să verifice proprietarii de câini, proprietarii de animale, dacă aceşti câini sunt microcipaţi, conform legii, dacă sunt sterilizaţi, conform legii, dacă sunt ţinuţi pe proprietăţi private îngrădite corespunzător în aşa fel încât ei să nu aibă acces să iasă pe domeniul public. Din păcate, aceste lucruri nu se întâmplă suficient. Sunt probleme care s-au agravat în ultimii ani acestea cu proprietăţile private. Sunt foarte multe proprietăţi private în Bucureşti, de regulă, la periferie, care nu sunt îngrădite corespunzător. Câinii intră şi ies pe domeniul public cum vor ei. Nefiind nesterilizaţi ei se înmulţesc. Înmulţindu-se şi ajungând adulţi se retrag în astfel de zone şi formează grupuri, ies după hrană şi pot avea comportamente agresive, atât faţă de oameni, cât şi faţă de alte animale mai mici. Nu există că odată ridicaţi să ajungă înapoi. Odată ridicaţi din teritoriu câinii de către ASPA sunt duşi în cele trei centre pe care noi le avem în gestionare, acolo ei sunt microcipaţi. Automat dacă s-ar întoarce în teritoriu ar exista o trasabilitate s-ar putea să se ştie că provin de la noi. Sunt microcipaţi, sunt sterilizaţi, vaccinaţi, deparazitaţi şi promovaţi spre adopţie. Ceea ce vedem în continuare în teritoriu nu sunt câini care ies din adăposturile noastre. Sunt câini continuă să se înmulţească, în proprietăţi private, în depozite, în şantiere în lucru, care formează grupuri care pot deveni periculoase”, a mai explicat Trănescu.

Purtătoarea de cuvânt a ASPA a mai spus că terenul din zona Lacul Morii este atât de extins încât abia se vede digul unde femeia a alergat şi a ajuns la locul unde ulterior a fost atacă de haita de câini. Aceasta a adăugat că femeia nu a ales varianta digului de a se întoarce spre locuinţe, ci a ales să vină pe câmp.

„În momentul de faţă echipajele noastre sunt în teren, acţionăm şi încercăm să capturăm aceşti câini care se presupune că sunt cei care au făcut atacul din această dimineaţă. Odată ajunşi în mijlocul câmpului…nu puteţi vedea cu ochiul liber, cam atât de mare e teritoriul încât nu reuşiţi să vedeţi capătul celălalt al digului de unde femeia a alergat şi a venit încoace, în mijloc. Ea nu a mai ales varianta digului să se întoarcă spre locuinţe, ci a ales să vină pe câmp. Fix în mijlocul câmpului s-a întâmplat acest eveniment. E un teritoriu foarte greu de acţionat. În momentul de faţă echipajele sunt acolo, avem puşcă cu tranchilizant, dar este o acţiune extraordinar de dificilă. Au fost identificaţi opt câini pe câmp. Echipajele sunt în încercarea de a face aceste capturări, însă fiind un teritoriu atât de mare, atât de vast este o operaţiune extrem de dificilă. Am identificat şi puiuţi ai acestor câini. Aceştia au fost mai uşor de prins”, a conchis Cătălina Trănescu.

Poliţiştii au fost sesizaţi, sâmbătă printr-un apel la 112, de faptul că o femeie care alerga în zona Lacului Morii, din Sectorul 6, ar fi fost muşcată de câini, a transmis Poliţia Capitalei. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii care au identificat victima, iar un echipaj medical a constatat decesul. Femeia, care are 43 de ani, ar fi fost atacată în aceeaşi zonă şi anul trecut, moment în care Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor a anunţat că a ridicat mai mulţi câini, precizând însă că existau şi animale aflate pe proprietăţi private, dar neîmprejmuite corespunzător.

De asemenea, reprezentanţii Primăriei Sector 6 au precizat că terenul respectiv pe care a fost atacată femeia este unul privat şi ar fi aparţinut CAP, iar împroprietăririle ar fi fost făcute de autorităţile din Chiajna.

„Primăriile de sector nu au atribuţii pe partea de ecarisaj, singura instituţie abilitată să monitorizeze şi să strângă câinii maidanezi de pe raza administrativ-teritorială a Bucureştiului este Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA), aflată în subordinea Primăriei Generale”, mai arată Primăria Sector 6.

Totodată, primăria de sector mai spune că Poliţia Locală Sector 6 nu a primit sesizări privind existenţa câinilor fără stăpân în zona unde s-a petrecut tragedia.

