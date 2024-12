Capitala Ceceniei, din nou zguduită de atacuri cu drone. Ce au vizat de această dată | VIDEO

Canalele Telegram raportează, citând rezidenţi locali, că dronele au vizat baza OMON (trupele speciale) şi Regimentul 2 de Poliţie al Forţelor Speciale.

Există, de asemenea, relatări pe reţelele sociale potrivit cărora, pe lângă baza poliţiei antirevoltă şi a Regimentului 2, o dronă a căzut, de asemenea, într-o bază militară „de unde oamenii sunt de obicei trimişi în Ucraina”, scrie Ukrainskaia Pravda.

In Grozny, Chechnya, drones attacked a Kadyrovites' base in the morning. This was reported by Russian media. pic.twitter.com/Ff3bC1LsXZ