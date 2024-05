Rusia ar putea lovi în 90 de minute o țară anume din Europa, cu rachete Satan și „invizibile”. Nu există măsuri de apărare

Rachetele convenționale ale lui Putin ar avea nevoie de 90 de minute pentru a ajunge la Londra dacă ar fi lansate de pe teritoriul rusesc. Generalul Sir Richard Barrons a declarat că vor veni probabil în valuri de 60 până la 90 de rânduri, dacă Putin ar da ordinul de lansare.

Întrebat dacă Marea Britanie ar putea contracara un atac, el a spus: "Nu, bineînțeles că nu. Marea Britanie nu are apărarea antiaeriană și antirachetă pe care o are Ucraina, deocamdată. Nu am avut nevoie de ea".

„Genul de rachete care cad asupra Kievului ar putea cădea asupra Londrei. Iar apărarea aeriană a Kievului este mult, mult mai bună. Chiar și o rachetă de croazieră rusă destul de în vârstă, voi cita Kh-101, lansată de un avion deasupra vestului Rusiei, ajunge la Londra 90 de minute mai târziu, cu un focos exploziv de 500 de kilograme și o precizie de doi metri. Așa că alegeți ușa din Downing Street" a declarat generalul pentru cotidianul The Sun.

Rachetele invizibile Kh-101 au o rază de acțiune de până la 2.800 km și ar putea lovi cea mai mare parte a Europei, cu excepția Spaniei. Ele sunt proiectate să zboare la "altitudine apropiată de teren" pentru a evita scanerele infraroșii și radarele, și sunt construite din materiale care absorb semnalele radar, ceea ce le face greu de detectat.

Rachetele de croazieră Kalibr lansate de pe submarin au o rază de acțiune de 2.500 km și au fost folosite și pentru a ataca Ucraina.

Generalul Barrons a insistat că amenințarea „nu este iminentă", dar a avertizat că este posibilă lansarea rachetelor din punct de vedere tehnic.

Fostul șef al Comandamentului Forțelor Întrunite a adăugat: "Dacă ai vrea să tragi în Marea Britanie, ai putea trage din Rusia, dar apoi trebuie să traversezi Europa. Este mai probabil să tragi din Atlantic, din Marea Baltică, din Marea Nordului sau să folosești un avion, astfel încât Marea Britanie să poată fi atacată ca o insulă, la 360 de grade."

Între timp, oficialii britanici caută modalități de a îmbunătăți apărarea Regatului Unit.

„Există o mare discuție în cadrul guvernului despre cum se poate face acest lucru. Este o problemă destul de mare. Este probabil o problemă de 4 miliarde de lire sterline” a mai spus generalul Barrons.

Cum este organizată apărarea britanică

Secretarul Apărării, Grant Shapps, a declarat că Marea Britanie este în discuții pentru a se alătura sistemului european de apărare aeriană Sky Shield. El a spus că Ministerul Apărării se află în faza inițială a discuțiilor "despre cum ar putea arăta un scut aerian european".

Sistemul a fost propus de Berlin ca răspuns la loviturile Moscovei asupra Ucrainei. Dacă Marea Britanie se va alătura, ar însemna probabil că rachete Patriot americane, Arrow-3 israeliene și rachete IRIS-T germane vor fi desfășurate pe teritoriul britanic.

În prezent, Marea Britanie se bazează pe flota de distrugătoare a Marinei Regale pentru a doborî rachetele de pe cer. O navă de apărare antiaeriană Type 45 este ancorată în mod regulat pe Tamisa pentru a proteja Capitala în timpul evenimentelor globale.

Armata folosește rachete Sky Sabre pentru apărarea aeriană cu rază medie de acțiune, iar RAF folosește Typhoons pentru a intercepta amenințările aeriene.

Însă, în prezent, Marea Britanie nu dispune de un sistem de apărare antiaeriană terestră cu rază lungă de acțiune, asemănător sistemului Patriot al SUA sau Arrow-3 al Israelului.

Propagandistul Dmitri Kiselyov spunea că orice încercare a Occidentului de a „provoca o înfrângere strategică a Rusiei" va duce la Armaghedon. Kiselyov - șeful celei mai mari mașini de propagandă a Rusiei - a declarat că Vladimir Putin va dezlănțui rachetele sale Satan-2, împreună cu alte rachete nucleare.

Prezentatorul TV rus a susținut chiar că Marea Britanie ar fi scufundată în urma unui atac:

„Dacă țările NATO își trimit trupele în Ucraina pentru a provoca o înfrângere strategică Rusiei, atunci va veni exact momentul despre care Putin a spus odată: "De ce avem nevoie de lume, dacă nu există Rusia în ea?" Atunci totul [toate tipurile de rachete] ar fi lansate de noi, în toate direcțiile - Sarmats, Yars și Avangards. Centrele de decizie și lansatoarele americane de pe uscat și de pe mare sunt deja în vizorul lor. Franța, ca putere nucleară, va trebui să fie dezarmată instantaneu. Insulele Britanice vor fi pur și simplu scufundate. Avem toată tehnologia necesară pentru asta....dar este mai bine să nu lăsăm lucrurile să ajungă în acest punct."

