Presa rusă: O rachetă ucraineană a lovit un bloc de locuințe din Belgorod. Cel puțin șapte persoane au fost ucise. VIDEO

Cel puţin şapte persoane au fost ucise şi 15 rănite după ce o întreagă coloană a unui bloc de apartamente cu mai multe etaje s-a prăbuşit în urma unui atac cu rachete ucrainene în oraşul rus Belgorod, în apropiere de graniţa cu Ucraina, potrivit canalului rusesc de Telegram Mash.

Nu a fost imediat clar ce arme au fost folosite în atac - sau dacă acestea au fost furnizate de Occident.

Un martor a declarat că la faţa locului se află multe ambulanţe şi maşini de pompieri.

"O întreagă coloană a unui bloc de 10 etaje s-a prăbuşit", a declarat martorul pentru Reuters sub rezerva anonimatului. "Văd mai multe victime. Pompierii caută printre dărâmături", a relatat martorul.

Residential building in the Russian city of Belgorod appears to have been blown up - Ukrainian Center for the Prevention of Disinformation

"The video from the cameras does not show falling objects. It looks quite like a Russian provocation to justify further strikes on… pic.twitter.com/aOXfaKhyB8