Avem însă gusturi mai rafinate la acest capitol și alegem porții mai mici. După o perioadă accelerată de scumpiri, cei din industrie anunță că prețul pentru boabele de cacao a mai scăzut în ultimele luni.

Când vine vorba de ciocolată, tot mai mulți români caută gusturi care să îi surprindă.

Ce tipuri de ciocolată îi interesează pe români

Datele arată că românii sunt tot mai interesați de ciocolata artizanală sau cea cu ingrediente naturale ori rețete mai speciale. Sunt foarte multe variante cu tot soiul de fructe, sub formă de praline sau de batoane, care mai de care mai apetisante.

Iar imaginația ciocolatierilor nu are limite. Unele praline au în compoziție ingrediente pe care puțini și le-ar putea imagina într-un desert. Ce spuneți despre o ciocolată cu urechi de porc, cimbru și usturoi?

Din aceeași colecție fac parte și pralina "dor", o combinație de măr cu scorțișoară care te duce cu gândul la bunica, dar și pralina "jale", umplută cu prune și pălincă, un omagiu adus bunicului.

Alina Goidea, ciocolatier: Este vorba despre copiăria noastră autentică, la țară, unde nu aveam telefoane, nu aveam decât animale și muncă și așa au apărut cele trei praline, cele trei rețete.

Curajul acestor combinații vine și din deschiderea consumatorilor. Românii sunt tot mai dispuși să încerce gusturi noi și par să prefere produsele realizate în loturi mici, cu ingrediente atent alese.

Simona Borascu, reprezentanta unui festival de ciocolată: Se observă o tendință a consumatorului de a cumpăra mai puțin, dar mai calitativ. Și atunci tot ce este artizanal, tot ce este diferit, tot ce este în cantități mici, dar calitate premium, este într-adevăr mult mai căutat.

Pentru răsfăț au venit și mii de oameni la festivalul ciocolatei, organizat în acest weekend în capitală.

În curând, iubitorii de ciocolată ar putea avea un motiv în plus de bucurie. Cei din industrie anunță posibile ieftiniri, după ce prețul principalelor ingrediente, untul și boabele de cacao, a început să scadă.