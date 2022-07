Românii care nu au reușit să se recenzeze o mai pot face până duminică seară. Cei care refuză pot primi o amendă uriașă

Potrivit ultimului raport al Institutului Național de Statistică, aproape 93% dintre românii din țară au completat formularele. Pe ultima sută de metri, oamenii au căutat, sâmbătă, centrele deschise în mall-uri sau primarii.

Peste 80 de persoane au trecut, sâmbătă, până la ora prânzului, pe la un centru de recenzare din sectorul trei al Capitalei. Un angajat al primăriei îi ghida pe oamenii veniți în mall la cumpărături și către recenzorii care îi așteptau pregătiți cu tabletele.

Deși completarea unui chestionar durează în medie 10, 15 minute, unii oameni au lăsat pe ultima sută de metri recenzarea.

Reporter: De ce ați venit abia acum la recenzare?

Român: „Acum ne-am făcut timp. Știam că sunt ultimele zile”.

Român: „Efectiv, lipsă de timp. Și știam că sunt ultimele zile și pe urmă, am zis hai să prindem ultimul tren”.

Român: „Am fost foarte ocupați, între timp ne-am mutat reședința, fac azi, fac mâine, eu nu lucrez în țară. Vino azi, vino mâine, lasă că o fac acolo”.

Reporter: Cum a fost la recensământ?

Român: „Emoționant”.

Reporter: De ce emoționant?

Român: „Că e o formalitate pe care nu am mai făcut-o de mult timp. Ultima dată, la recensământ, lucram în primărie la sectorul doi și am fost și eu la fel ca băieții”.

Recensământul nu se mai poate prelungi

După două amânări succesive, recensământul nu se mai poate prelungi legal. Așa că, centrele vor fi închise duminică seara. În paralel, se merge și din casă în casă, acolo unde sunt recenzori.

Laurențiu Ștefan, coordonatorul unui centru de recenzare: „Probleme sunt în teren. Oamenii nu răspund la uși, nu dau informații recenzorilor, sunt foarte reticenți în a da informații”.

Probleme sunt în aproape toată țara. În Timișoara, de exemplu, s-au recenzat sub 200.000 de persoane, deși estimările neoficiale arată că, în prezent, populația orașului depășește 300.000 de locuitori.

Oana: „Din câte știu, nu a venit nimeni acasă. Noi călătorim destul de des și nu am avut oportunitatea să facem online”.

Simona Bălan, coordonator recensământ Timișoara: „Și mâine, inclusiv, se pot prezenta la cele 14 puncte fixe pe care le-am deschis. Și, bineînțeles, și recenzorii de teren o să facă ultimele verificări în teren”.

Unii dintre cei întârziați au descoperit că nu au completat corect formularele când s-au autorecenzat online. Este și cazul unui bărbat din Cluj.

Român: „Am văzut că nu e validată. Nu am făcut ceva bine, probabil. Nu mi-a validat-o. Am văzut ieri și am zis să o fac acum pentru că mâine plecăm în concediu”.

Până acum, la nivel național, rata de recenzare este de peste 93%, dintr-o estimare a populației de 19 milioane de locuitori. Cei care nu se recenzează, dar nu au refuzat explicit, nu pot fi amendați, susțin autoritățile.

