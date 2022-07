Recensământ 2022. Românii cu dizabilități încă așteaptă recenzarea

În București, angajații primăriilor de sector vor începe abia de săptămâna viitoare să bată și la ușile celor care nu pot ajunge în centrele fixe de recenzare.

Pentru cei care totuși se pot deplasa, a fost înființat un punct dedicat și la Institutul Național de Statistică.

Zeci de mii de persoane cu dizabilități încă așteaptă recezorul

Coralia Băcanu are 57 de ani și este nevăzătoare. În ultimele săptămâni a așteptat degeaba recezorul. Locuiește împreună cu sora ei și au încercat să meargă la un centru fix , însa era atât de aglomerat încât le-a fost imposibil să aștepte.

Coralia Băcanu, nevăzătoare: "Era coadă foarte mare și nu am putut să stăm, nu se știa dacă am fi reușit să stăm până la sfârșitul programului pentru că ar fi trebuit să stăm în picioare, în soare, și am zis să așteptăm, dar două luni de zile nu s-a întâmplat nimic".

Și asociațiile de nevăzători din țară au primit mai multe sesizări în ultima perioadă. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, în România sunt peste 83 de mii de persoane cu diferite probleme de vedere.

Deplasarea la un centru fix de recenzare este imposibilă și pentru persoanele cu deficiențe motorii sau cele imobilizate la pat. Iar cei care reușesc cu greu să se deplaseze așteaptă cu orele până completează chestionarul de recensământ.

Reporter: "Cât de greu v a fost să ajungeți aici?".

Mihai Viorel: "Aoloo, nu îmi mai spuneți. Nu îmi mai spuneți. Foarte greu, nu greu. Am ulcer varicos, am artrită".

Reporter: "Ați așteptat recenzorul și nu a venit?".

Mihai Viorel: "Nu, nu a venit. A afișat pe ușă și cu atât am rămas. Mai sunt oameni care așteaptă recenzorul, să știți".

În România sunt peste 850 de mii de persoane cu diferite dizabilități, iar până acum nu există o strategie la nivel național pentru recenzarea acestor oameni.

Tudorel Andrei, președinte INS: "Vom găsi o soluție, mai ales că e obligatorie intrarea în teren. Gândiți-vă că sunt persoane imobilizate în scaunul rulant. Cât a funcționat platforma, noi am consiliat multe persoane să se autorecenzeze, dar după aceea ne-a fost aproape imposibil să îi ajutăm. Sunt bariere legate de transport, nu toate mijlocele de transport le sunt accesibile persoanelor".

Recenzorii din București pleacă în teren de săptămâna viitoare

În București, doar de săptămâna viitoare primăriile din sectoarele 2 și 3 vor trimite recenzori la ușa celor nedeplasabili. În Sectorul 6 a fost înființat un call center pentru cei care nu pot ajunge în centrele fixe.

La Institutul Național de Statistică există un centru special dedicat persoanelor cu dizabilități. Cei care se pot deplasa pot ajunge aici de luni până duminică, între orele 08.00 și 20.00.

Mihaela Cristina Brânză, recenzor: "De dimineață și până acum, între 50 și 60. Am întâlnit și familii, ambii cu probleme".

Centrele de recenzare au fost arhipline și vineri. Potrivit datelor INS, la nivel național, rata de recenzare a populației este de 84%. Bucureștiul se află pe ultimul loc la categoria orașe, cu un procent de 57%.

