Românii au golit rafturile farmaciilor. Ce medicamente au cumpărat

De teamă sau ca măsură de prevenție, mulți au golit și rafturile farmaciilor de produse sanitare și de pastile, în caz de răceală sau gripă.

Medicii ne recomandă însă să cumpărăm doar strictul necesar și să nu exagerăm cu medicamentele, pentru că ne-ar putea face mai mult rău decât bine.

Tot specialiștii ne sfătuiesc să folosim substanțe dezinfectante pe bază de clor și biocide. Spirtul nu omoară virusul.

Cu plase și sacoșe pline de cutii de medicamente și vitamine, așa au ieșit în farmacii mulți oameni în ultimele două zile.

Numai în această unitate s-au vândut până acum 100.000 de măști de protecție, iar clienții cer încontinuu.



Farmacist: „S-a creat o panică efectiv, își refac necesarul cu antipiretice, paracetamol , vitamina C, D. Circulă tot felul de rețete pe rețelele sociale și oamenii le-au preluat de acolo , au venit în grup și le-au cumpărat și s-au epuizat. Unii da, exagerează. O să rămână cu ele în case expirate. Antibioticele nu sunt eficiente în lupta cu virusul gripal”

Într-o farmacie din Sectorul 4 al capitalei, numărul de clienți s-a triplat în aceste zile față de normal. Numai într-o zi s-au vândut peste 1.000 de măști de protecție, peste 200 de sticle de alcool sanitar și 200 de cutii de vitamina C.

Citește și Cum sunt dezinfectate mijloacele de transport în comun

Acum nu se mai găsesc. Majoritate aoamenilor vin de acasă cu listele de medicamente gata scrise și își cumpără cantități uriașe de medicamente chiar dacă nu au nevoie, așa că în farmacii nu există nici măcar un stoc de medicamente care să nu fi fost atins.

Bătrână: „Nepoata mea mi-a dat o listă”

Reporter: „Ce e pe listă?”

Bătrână: „Vitamina C, D.”

Reporter: „Pentru ce sunt?”

Bătrână: „Nu știu, mi-a zis că dacă le găsesc să le cumpăr.”

Nu uitați însă că medicamentele se iau doar cu indicația medicului.

Adrian Marinescu, medic: „Dacă luăm acum vitamina C sau orice altecva care nu au fundament științific, n-o să ne crească imunitatea pe loc. Dar asta nu înseamnă că trebuie să luăm cantintate mare, ne putem face rău și nu câștigăm nimic. Nu există nicio dovadă științifică din nicio parte, fie că vorbim de OMS sau altcineva că vitamina C e un tratament care ajută covid-19”.

Pentru o dezinfectare corectă, tot specialiștii ne spun ce să alegem.

Adrian Marinescu, medic: „Nu spirt, ci un dezinfectant pe bază de alcool, dar cu proprietăți biocide, dar în niciun caz spirt sau alcool medicinal. El e util pentru alte lucruri dar nu omoară covid-19. Putem alege soluții pe baza de clor, atenție sunt iritante pentru piele sau inhalate. Clorul are un rol dar nu folosit în exces.”

În cazul în care numărul pacienților infectați cu noul virus va crește foarte mult, autoritățile spun că cei care prezintă forme ușoare de boală ar putea fi tratați acasă, așa cum se întâmplă acum în Italia.

Adrian Marinescu, medic: „În primul și primul rând vor avea un diagnostic clar. Dacă vorbim de un tratament simptomatic, asta înseamnă că ne tratăm pentru febra cu antitermic, tuse cu ceva antituse”.

Ce ar trebui să aibă orice persoană acasă spun doctorii sunt pastile sau siropuri pentru tratarea tusei, împotriva durerii, febrei, iar pentru a ajută plămânii să-și revină un antiinflamator.

Reprezentanții patronatului producătorilor de medicamente anunță că vor suplimenta capacitatea de producție dacă autoritățile vor cere acest lucru.