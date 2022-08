România, promovată prin mașini puternice și foarte scumpe. Oameni de afaceri din mai multe țări vor participa la „Goat Rally”

La volanul bolizilor străbat țara timp de o săptămână. Vor pleca din Timișoara, iar la final se vor opri în stațiunea Mamaia.

„Goat Rally” este la prima ediție a evenimentului. Români, austrieci, cehi și nemți, pasionați de mașini puternice, vor ajunge la linia de start.

Dani are 22 de ani și lucrează în Anglia. Pasionat de mașinile de lux, deține cinci exemplare.

Dani Băşică, participant: "Un Lamborghini Urus, Lamborghini Huracan și un Audi și un BMW și un Mercedes. Iubesc foarte mult mașinile și sunt la primul eveniment de acest fel. Acestă mașină am achiziționat-o acum aproximativ un an 350 de mii de euro."

Vlad a renunţat la Academia de Poliție și a intrat în lumea cryptomonedelor.

Vlad Stoica, participant: "Am început să investesc în cryptomonede și a asta mi-a schimbat viața la 180 de grade. Acum sunt și investitor, investesc în acțiuni, în imobiliare. Nu a fost dintotdeauna așa. Nu am avut mașina asta. Apropiații mei știu că la 18 ani conduceam o Dacia 1310".

La această cursă de vis, participă 27 de bijuterii pe patru roți care, împreună, valorează peste 10 milioane de euro. Cel mai scump model ajunge la 500 de mii de euro.

Călin Donca, participant: "Am cumpărat maşina separat, în ianuarie, am plătit-o, am dat pe ea undeva la 300 de mii plus TVA, iar mai departe a ajuns, cu tot cu modificări, 400, plus TVA. Iar la ora acesta este unică în lume."

Sliviu Zaharia, organizator Goat Rally: "Scopul nostru este să promovăm cumva turismul românesc, să promovăm țara și să arătăm că este o țară foarte frumoasă mai mult decât lumea crede. Avem și mașini de ediție limitată, dar avem mașini modificate. Sunt super car-uri".

Timp de o săptămână, bolizii se vor plimba prin țară. După Timișoara, următoarea oprire va fi la Sibiu. Ulterior, vor ajunge la Brașov, și vor traversa și cel mai spectaculos drum din România, Transfăgărășeanul. După București, punctul final va fi la Marea Neagră, în Mamaia.

