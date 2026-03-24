Cele mai sigure ţări în ceea ce priveşte siguranţa rutieră au fost Suedia şi Danemarca, cu rate scăzute de mortalitate de 20 şi, respectiv, 23 de decese la un milion de locuitori, în timp ce România (68 decese la un milion de locuitori), Bulgaria (71) şi Croaţia (67) au încă cele mai ridicate rate ale mortalităţii comparativ cu media din UE (43 decese la un milion de locuitori), arată datele preliminare publicate miercuri de Comisia Europeană.

Având în vedere creşterea numărului de vehicule pe drumurile din UE şi a numărului de kilometri parcurşi, scăderea numărului deceselor cauzate de accidente rutiere este o realizare semnificativă. Cu toate acestea, datele preliminare subliniază, de asemenea, necesitatea unor eforturi susţinute la toate nivelurile, deoarece majoritatea statelor membre nu sunt încă pe cale să îndeplinească obiectivul UE de a reduce la jumătate numărul deceselor şi al vătămărilor grave cauzate de accidente rutiere până în 2030, a informat Executivul comunitar.

Progresele în materie de siguranţă rutieră variază foarte mult de la o ţară la alta. Între 2024 şi 2025, s-au înregistrat scăderi remarcabile în Estonia (minus 38%) şi Grecia (minus 22%). Pe baza acestor date preliminare şi uneori parţiale, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Polonia şi România sunt în prezent pe cale să îndeplinească obiectivul de reducere cu 50% a deceselor cauzate de accidente rutiere până în 2030.

În pofida acestor progrese, România continuă să aibă una dintre cele mai ridicate rate ale mortalităţii din UE, alături de Bulgaria şi Croaţia. Suedia şi Danemarca au avut cele mai sigure drumuri în 2025, la fel ca în anii precedenţi, a apreciat Executivul comunitar.

Pentru fiecare deces, se estimează că cinci persoane sunt grav rănite. Aceasta înseamnă că aproximativ 100.000 de persoane din întreaga UE suferă vătămări grave în accidente rutiere în fiecare an.

Datele disponibile pentru 2024 arată că drumurile rurale continuă să fie cele mai periculoase, 53% dintre decesele în accidente rutiere având loc în aceste zone, comparativ cu 38% în zonele urbane şi 8% pe autostrăzi.

În zonele urbane, utilizatorii vulnerabili ai drumurilor (pietoni, biciclişti şi utilizatori de vehicule motorizate cu două roţi şi de dispozitive de mobilitate personală) reprezintă 70% din totalul deceselor cauzate de accidente rutiere. Decesele în zonele urbane apar într-o proporţie covârşitoare atunci când un accident implică maşini şi camioane.

În general, bărbaţii (77%) depăşesc cu mult numărul femeilor (23%) în decesele rutiere. O preocupare din ce în ce mai mare este ponderea disproporţionat de mare a tinerilor (18-24 de ani) şi a persoanelor în vârstă (cu vârsta de peste 65 de ani) în decesele cauzate de accidente rutiere - în special în rândul persoanelor care merg pe jos şi pe biciclete.

Şoferii şi pasagerii au reprezentat 44% din totalul deceselor, în timp ce utilizatorii de vehicule motorizate cu două roţi (motociclete şi motorete) au reprezentat 21%, pietonii 18% şi bicicliştii 9%. Deşi dispozitivele de mobilitate personală reprezintă doar 1% din total, numărul deceselor care implică astfel de dispozitive (în principal trotinete electrice) a crescut semnificativ între 2021 şi 2024.

În 2018, UE şi-a stabilit un obiectiv de reducere cu 50% a numărului de decese şi vătămări grave cauzate de accidente rutiere până în 2030, urmărind în acelaşi timp să ajungă la zero decese cauzate de accidente rutiere până în 2050 ("Viziunea zero"). Comisia a publicat un raport privind punerea în aplicare a cadrului de politică al UE privind siguranţa rutieră la jumătatea perioadei, în 2026. Raportul confirmă faptul că s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce priveşte reducerea numărului de decese cauzate de accidente rutiere, dar ritmul actual este încă insuficient.

Siguranţa rutieră este o responsabilitate comună a UE şi a statelor membre. În timp ce autorităţile naţionale şi locale desfăşoară cea mai mare parte a activităţii de zi cu zi, UE contribuie cu norme de siguranţă pentru infrastructură şi vehicule, precum şi pentru testarea autovehiculelor şi acordarea de licenţe, coordonează cooperarea transfrontalieră dintre autorităţi şi eforturile de schimb de bune practici şi finanţează proiecte în domeniul siguranţei rutiere. Iniţiativele recente la nivelul UE includ cerinţe actualizate privind permisele de conducere şi o mai bună aplicare transfrontalieră a normelor de circulaţie rutieră, precum şi o propunere de îmbunătăţire a inspecţiei tehnice a vehiculelor.