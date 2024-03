România, NATO și marea problemă pe care țara noastră nu a rezolvat-o în 20 de ani. "Un moment extrem de delicat"

În cei 20 de ani, țara noastră nu a reușit să producă muniția necesară pentru a se alinia la standardele Alianței.

Toate statele europene își pun la treabă industriile de apărare, pentru că vremurile obligă sporirea capacităților din domeniul militar, însă, la noi, situația este delicată: una cere Armata și alta poate oferi industria de stat.

O echipă "România, te iubesc!" a vizitat secții de producție cu regim special.

"Am văzut și secții unde se produce, unde există comenzi ferme și unde e front de lucru, dar o să vedem și o situație mai puțin plăcută, să spun așa, o situație care nu e deloc favorabilă în unele uzine. În general vorbim de companii cu capital de stat, unde lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui de ani de zile", a declarat, în cadrul Știrilor PRO TV, Rareș Năstase.

"Cei de la Armată nu sunt obișnuiți prin statutul lor să se plângă. Armata cere, iar industria de apărare, care, fie cu capital privat, fie de stat, ar trebui să răspundă cerințelor. De ce nu se întâlnesc cele două e greu de spus. Sunt sunt multe probleme. De-a lungul timpului, cel puțin industria cu capital de stat nu a reușit să să se adapteze, să se retehnologizeze, să se transforme. Noi suntem în NATO din 2004 și Armata Română de atunci a început să cumpere tehnică militară la standard NATO. Pentru tehnica asta militară, ai nevoie de muniție specială la standard NATO. Noi am încercat o transformare, dar n-am reușit nici până în acest moment trecerea de la fabrici de muniție și armament de pe vechiul standard, adică zona asta de sorginte slavă, rusă, la zona asta de NATO", a mai spus acesta, apoi a adăugat: "Am vorbit cu experți și mi-au explicat că ne trebuie muniție de calibru 30. De exemplu, producem celebrele Piranha 5, transportoarele blindate. Au nevoie de muniție 30 cu care să tragă. Ea nu se produce la noi, trebuie cumpărată din străinătate".

Rareș Năstase a dezvăluit că în industria de apărare din România este situații incredibile: "Vorbeam cu oameni din sistem... Sunt situații, eu știu, halucinante. Vă dau un singur exemplu, un amănunt: se tot vorbea de ani de zile că noi nu avem o fabrică de pulberi. Noi cumpărăm pulberi din Serbia. Foarte puțină lume știe, în pulberile lor, 80% sunt compuși din Rusia. Noi chiar avem prin contracte semnat că nu nu trebuie să dăm de exemplu muniție în Ucraina care să aibă la bază pulberi din Serbia.

L-am întrebat pe ministrul Economiei, în cazul în care, mâine, România ar fi într-un conflict cu Rusia, noi am mai putea să cumpărăm pulberi de la sârbi?".

"În teorie, autoritățile noastre la nivel înalt ne spun că ar trebui să fim foarte siguri că vom fi apărați, să nu ne temem deloc... Suntem totuși într-o alianță mare, NATO, dar să nu uităm articolele din Alianță. Da, avem articolul 4 și 5, care spune că toți pentru unu... Da, avem situația asta în care celelalte țări intră pentru noi, dar avem și articolul 3 înainte de ele, care vorbește despre capacitățile fiecărei țări, deci fiecare țară trebuie să își facă propriile capacității în țară", a mai afirmat Rareș Năstase.

"Ideea este că Armata Română are, dacă nu mă înșel, vreo 66 de programe de înzestrare, iar 15 dintre ele ar trebui să înceapă în acest an. Deci e într-o continuă modernizare. Se cumpără tehnică militară... Problema este că și industria de apărare ar trebui să răspundă. Aici am văzut, de exemplu, că sunt companii private de la noi care au contracte și au front de lucru, e multă activitate la benzile lor de lucru. Am văzut joint venture-ul care funcționează între unități ale statului român și companii private, dar, în continuare, rămâne această problemă a muniției. Rămâne problema investițiilor care trebuie făcute în unitățile cu capital de stat din subordinea Romarm", a precizat acesta.

Pe larg, despre radiografia industriei românești de apărare, de la stat și privat, duminică, de la ora 18:00, la "România, te iubesc!".

