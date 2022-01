România are din ce în ce mai multe pârtii de schi. Zonele în care se găsesc cele mai noi

StirilePROTV

Kilometri întregi de pârtii noi îmbogățesc, din această iarnă, oferta stațiunilor montane din întreaga țară.

Cele mai multe pârtii au fost amenajate cu bani privați și utilate cu telescaune sau telegondole moderne, dar și cu tunuri de zăpadă.

Au fost inaugurate înainte de Crăciun și așteaptă turiștii, mai ales că peste tot este vreme bună de schi.

În Borșa, Maramureș, la poalele munților Rodnei, a fost deschisă recent o pârtie de schi la standarde olimpice. Investiția totală este de 22 de milioane de euro, bani de la Guvern și din bugetul local. Momentan doar o porțiune a fost deschisă, însă în final vor fi 7 kilometri de pârtie, 3 cu dificultate mare. Vor fi aduse și două tunuri de zăpadă artificială care vor folosi apă dintr-un lac de acumulare. Proiectul a început inițial în 2007, apoi a fost abandonat și reluat în urmă cu trei ani.

Ion Sorin Timiș, primar Borșa: "În timpul proiectării acestei pârtii de schi s-a ținut cont de anumite carcateristici ca ea să poată să deservească toate cele șase concursuri de schi alpin".

În Bucovina a fost creată o nouă pârtie, la Câmpulung Moldovenesc. Aici nocturna e functională și sunt trei trasee, de nivel mediu și ușor, ideale pentru cei care vor să învețe să schieze. Investiția e privată și a avut nevoie de opt ani care să fie realizată.

Constantin Cozmaciuc, proprietarul pârtiei: "Am văzut potențialul zonei. Am investit aproximativ 470.000 de euro și am reușit să-mi îndeplinesc un vis".

Vali Atomei, instructor de schi: "Pârtia se prezintă excepțional! O pârtie foarte bună pentru inițiere și pentru consolidarea schiului alpin".

După trei ani de muncă și o investiție privată de trei milioane de euro, Pârtia Bradul, din stațiunea Stâna de Vale, din Bihor, a fost deschisă acum o săptămână, pentru turiști. Are peste 1.200 de metri și este dotată cu un telescaun cu peste 170 de scaune duble.

Turist: "Fantastică, fantastică! Este o mândrie pentru Bihor să avem o pârtie de acest calibru și de această calitate".

Lucian Frențiu, salvamontist: "O noutate este că telescaunul are o stație intermediară, unde schiorii mai puțin experimentați pot coborî".

Pe Muntele Mic, în județul Caraș-Severin, s-au amenajat încă 15 kilometri de domeniu schiabil. Funcționează și o linie telescaun nouă, de 1.600 de metri, care deservește trei pârtii. Cea mai mare dintre ele - pârtia Vâlsanu - are o lungime de trei kilometri și un grad de dificultate mediu.

În total, acum pe Muntele Mic sunt nouă pârtii, iar de la 1 ianuarie turiștii pot cumpăra un skipass comun care costă 170 de lei pe zi și poate fi cumpărat și online.