Sunt peste 350 de localități unde puteți să vă conectați automat la rețelele străine de telefonie, care nu se află în Uniunea Europeană, fără să părăsiți fizic teritoriul țării.

Și astfel să plătiți mai mult, dacă nu operați schimbări în setările telefonului mobil.

Fenomenul „roaming involuntar” are loc în apropierea zonelor de frontieră, deși abonații nu au părăsit țara.

Practic, orice apel, SMS sau trafic de date efectuat sau primit va fi taxat conform regulilor de roaming internațional din afara Uniunii Europene.

Legea privind acest risc obligă autoritățile să monteze avertizări acolo unde există pericolul ca telefonul să se conecteze automat la rețele din afara spațiului comunitar.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a identificat 356 de localități din 19 județe, unde putem avea costuri suplimentare.

În ultimii ani, autoritățile au primit multe plângeri de la persoane care s-au trezit cu facturi umflate, după ce au fost în zone din apropierea frontierei.

Bărbat: „Am un prieten aici, în două zile, 200 și ceva de euro i-a venit.”

Cele mai mari probleme sunt cu statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, unde tarifele sunt de câteva ori mai mari.

Cum ar fi zona de graniță cu Serbia, pe Dunăre.

Claudiu Fiu, vicepreședinte AJVPS Gorj: „Nu există pescar care a venit la pescuit și să nu fi făcut greșeala să uite datele deschise sau să uite roamingul activat.”

Cristi Tudor, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova: „Sunt oameni care sunt mai în vârstă și nu au cunoștințe tehnice, nu știu că există acest risc, sau sunt oameni care vin din alte zone, din centrul țării, unde riscul de roaming involuntar nu există și atunci e bine să fie atenționați.”

Cei care locuiesc în astfel de zone, sau le tranzitează, se pot proteja făcând anumite modificări în setările telefonului.

Cristin Popa, director executiv ANCOM: „Ținem telefonul setat pe manual în ceea ce privește alegerea rețelei, astfel încât în momentul în care rămân fără semnal, să nu mi se ducă automat să mi se conecteze la operatorul din țara vecină. Să verificăm în partea de sus a ecranului, dacă suntem în rețeaua operatorului unde suntem abonați.”

500 de panouri de avertizare vor fi montate în zonele de graniță.